22 июня 2023

В Тюмень после небольшой передышки вернутся ливни. Скрин

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Лужи и ливневая канализация. Тюмень, ливень, потоп, дождь
Вместе с дождями в Тюменскую область вернется сильный ветер Фото:

После нескольких сухих дней в Тюмень вернутся ливни. Об осадках, которые ожидают жителей областной столицы в выходные 24 и 25 июня, сообщает агрегатор погоды Gismeteo.

«В субботу, 23 июня, ожидается переменная облачность, затяжной дождь. Температура воздуха около +19 градусов, однако скорость ветра достигнет 10 метров в секунду», — говорится на сайте агрегатора.

Так же ветрено будет в воскресенье, 25 июня. А вот ливень возьмет передышку до конца следующей недели. Новая порция осадков выпадет в последние июньские дни.

В Тюмени ожидаются ливни в выходные 24 и 25 июня
В Тюмени ожидаются ливни в выходные 24 и 25 июня

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После нескольких сухих дней в Тюмень вернутся ливни. Об осадках, которые ожидают жителей областной столицы в выходные 24 и 25 июня, сообщает агрегатор погоды Gismeteo. «В субботу, 23 июня, ожидается переменная облачность, затяжной дождь. Температура воздуха около +19 градусов, однако скорость ветра достигнет 10 метров в секунду», — говорится на сайте агрегатора. Так же ветрено будет в воскресенье, 25 июня. А вот ливень возьмет передышку до конца следующей недели. Новая порция осадков выпадет в последние июньские дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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