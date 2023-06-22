Вместе с дождями в Тюменскую область вернется сильный ветер
После нескольких сухих дней в Тюмень вернутся ливни. Об осадках, которые ожидают жителей областной столицы в выходные 24 и 25 июня, сообщает агрегатор погоды Gismeteo.
«В субботу, 23 июня, ожидается переменная облачность, затяжной дождь. Температура воздуха около +19 градусов, однако скорость ветра достигнет 10 метров в секунду», — говорится на сайте агрегатора.
Так же ветрено будет в воскресенье, 25 июня. А вот ливень возьмет передышку до конца следующей недели. Новая порция осадков выпадет в последние июньские дни.
В Тюмени ожидаются ливни в выходные 24 и 25 июня
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