Тюменские трассы стали смертельно опасными из-за диких животных

Дикие животные стали значительно чаще выходить на загородные трассы Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали автолюбители, обратившиеся в редакцию.
«По работе часто езжу по городам Тюменской области на личном автомобиле. В последнее время, на трассы стали чаще выходить дикие животные. Недавно на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск я чуть не сбил косулю. А несколько недель назад, в Ишимском районе, на дороге мне попался дикий кабан. Успел избежать столкновения в последний момент», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.
В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области агентству сообщили о том, что с начала 2023 года на дорогах Тюменской области из-за диких животных произошло 58 аварий. «В результате ДТП с участием диких животных, в 2023 году погибли двое человек. Еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Чаще всего дикие животные выходят на загородные трассы в период с 2 часов ночи до 6 часов утра. В это время водителям необходимо сохранять особую бдительность», — рассказали агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
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