Тюменские трассы стали смертельно опасными из-за диких животных

23 июня 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

В 2023 году на дорогах Тюменской области из-за диких животных произошло 58 аварий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дикие животные стали значительно чаще выходить на загородные трассы Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали автолюбители, обратившиеся в редакцию. «По работе часто езжу по городам Тюменской области на личном автомобиле. В последнее время, на трассы стали чаще выходить дикие животные. Недавно на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск я чуть не сбил косулю. А несколько недель назад, в Ишимском районе, на дороге мне попался дикий кабан. Успел избежать столкновения в последний момент», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области агентству сообщили о том, что с начала 2023 года на дорогах Тюменской области из-за диких животных произошло 58 аварий. «В результате ДТП с участием диких животных, в 2023 году погибли двое человек. Еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Чаще всего дикие животные выходят на загородные трассы в период с 2 часов ночи до 6 часов утра. В это время водителям необходимо сохранять особую бдительность», — рассказали агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Дикие животные стали значительно чаще выходить на загородные трассы Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали автолюбители, обратившиеся в редакцию. «По работе часто езжу по городам Тюменской области на личном автомобиле. В последнее время, на трассы стали чаще выходить дикие животные. Недавно на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск я чуть не сбил косулю. А несколько недель назад, в Ишимском районе, на дороге мне попался дикий кабан. Успел избежать столкновения в последний момент», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области агентству сообщили о том, что с начала 2023 года на дорогах Тюменской области из-за диких животных произошло 58 аварий. «В результате ДТП с участием диких животных, в 2023 году погибли двое человек. Еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Чаще всего дикие животные выходят на загородные трассы в период с 2 часов ночи до 6 часов утра. В это время водителям необходимо сохранять особую бдительность», — рассказали агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции.