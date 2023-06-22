22 июня 2023

Тюменские трассы стали смертельно опасными из-за диких животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа. Тюмень, машины, уаз, уазик, трасса, дорога, автомобили, буханка, осень
В 2023 году на дорогах Тюменской области из-за диких животных произошло 58 аварий Фото:

Дикие животные стали значительно чаще выходить на загородные трассы Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали автолюбители, обратившиеся в редакцию.

«По работе часто езжу по городам Тюменской области на личном автомобиле. В последнее время, на трассы стали чаще выходить дикие животные. Недавно на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск я чуть не сбил косулю. А несколько недель назад, в Ишимском районе, на дороге мне попался дикий кабан. Успел избежать столкновения в последний момент», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области агентству сообщили о том, что с начала 2023 года на дорогах Тюменской области из-за диких животных произошло 58 аварий. «В результате ДТП с участием диких животных, в 2023 году погибли двое человек. Еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Чаще всего дикие животные выходят на загородные трассы в период с 2 часов ночи до 6 часов утра. В это время водителям необходимо сохранять особую бдительность», — рассказали агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

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Дикие животные стали значительно чаще выходить на загородные трассы Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали автолюбители, обратившиеся в редакцию. «По работе часто езжу по городам Тюменской области на личном автомобиле. В последнее время, на трассы стали чаще выходить дикие животные. Недавно на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск я чуть не сбил косулю. А несколько недель назад, в Ишимском районе, на дороге мне попался дикий кабан. Успел избежать столкновения в последний момент», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области агентству сообщили о том, что с начала 2023 года на дорогах Тюменской области из-за диких животных произошло 58 аварий. «В результате ДТП с участием диких животных, в 2023 году погибли двое человек. Еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Чаще всего дикие животные выходят на загородные трассы в период с 2 часов ночи до 6 часов утра. В это время водителям необходимо сохранять особую бдительность», — рассказали агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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