Метеорологи предупредили екатеринбуржцев о прохладных выходных

В Екатеринбурге ожидается облачная погода
В выходные в Екатеринбурге ожидается температура до 19 градусов в субботу и до 16 градусов в воскресенье. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Яндекс Погоды».
«В субботу, 24 июня, в Екатеринбурге будет облачная погода (+19 градусов). Скорость ветра с утра составит 3,3 метра в секунду, а вечером — 1,7 метра в секунду», — говорится в сообщении аналитиков. Там отметили, что в воскресенье будет прохладнее: температура будет находиться в пределах 14-16 градусов.
Метеорологи подчеркнули, что в выходные в городе будет облачно. Ранее синоптики сообщали, что погода на Среднем Урале наладится, воздух потеплеет.
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