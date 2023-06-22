Метеорологи предупредили екатеринбуржцев о прохладных выходных

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В Екатеринбурге ожидается облачная погода Фото:

В выходные в Екатеринбурге ожидается температура до 19 градусов в субботу и до 16 градусов в воскресенье. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Яндекс Погоды».

«В субботу, 24 июня, в Екатеринбурге будет облачная погода (+19 градусов). Скорость ветра с утра составит 3,3 метра в секунду, а вечером — 1,7 метра в секунду», — говорится в сообщении аналитиков. Там отметили, что в воскресенье будет прохладнее: температура будет находиться в пределах 14-16 градусов.

Метеорологи подчеркнули, что в выходные в городе будет облачно. Ранее синоптики сообщали, что погода на Среднем Урале наладится, воздух потеплеет.

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В выходные в Екатеринбурге ожидается температура до 19 градусов в субботу и до 16 градусов в воскресенье. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Яндекс Погоды». «В субботу, 24 июня, в Екатеринбурге будет облачная погода (+19 градусов). Скорость ветра с утра составит 3,3 метра в секунду, а вечером — 1,7 метра в секунду», — говорится в сообщении аналитиков. Там отметили, что в воскресенье будет прохладнее: температура будет находиться в пределах 14-16 градусов. Метеорологи подчеркнули, что в выходные в городе будет облачно. Ранее синоптики сообщали, что погода на Среднем Урале наладится, воздух потеплеет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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