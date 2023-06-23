23 июня 2023

Три пермских бойца победили на турнире в Казахстане

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Бойцы смешанных единоборств из Соликамска одержали победу на международном турнире Фото:

В Казахстане на турнире в Алматы три бойца смешанных единоборств из Соликамска (Пермский край) победили своих соперников в поединках. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье».

«Победителем турнира стал в среднем весе по правилам Ural FC Сергей Пономарев (прозвище „Росомаха“). Победили своих соперников Артем Швецов и Александр Гельвих», — сообщает издание.

По данным издания, Сергей Пономарев из Прикамья отправил в нокаут своего турецкого соперника уже в первой трехминутке поединка. Всего в рамках бойцовских лиг Naiza FC и Ural FC было проведено 12 поединков.

Ранее в официальной группе «Ural Fighting Championship» в соцсети «ВКонтакте» сообщалось о том, что житель Соликамска (Пермский край) Валерий Бизяев стал чемпионом Ural Fighting Championship (Ural FС). Боец из Соликамска одолел бразильца Ариэля Мачадо и завоевал титул по кикбоксингу.

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В Казахстане на турнире в Алматы три бойца смешанных единоборств из Соликамска (Пермский край) победили своих соперников в поединках. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье». «Победителем турнира стал в среднем весе по правилам Ural FC Сергей Пономарев (прозвище „Росомаха“). Победили своих соперников Артем Швецов и Александр Гельвих», — сообщает издание. По данным издания, Сергей Пономарев из Прикамья отправил в нокаут своего турецкого соперника уже в первой трехминутке поединка. Всего в рамках бойцовских лиг Naiza FC и Ural FC было проведено 12 поединков. Ранее в официальной группе «Ural Fighting Championship» в соцсети «ВКонтакте» сообщалось о том, что житель Соликамска (Пермский край) Валерий Бизяев стал чемпионом Ural Fighting Championship (Ural FС). Боец из Соликамска одолел бразильца Ариэля Мачадо и завоевал титул по кикбоксингу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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