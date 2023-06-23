Три пермских бойца победили на турнире в Казахстане

24 июня 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Бойцы смешанных единоборств из Соликамска одержали победу на международном турнире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Казахстане на турнире в Алматы три бойца смешанных единоборств из Соликамска (Пермский край) победили своих соперников в поединках. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье». «Победителем турнира стал в среднем весе по правилам Ural FC Сергей Пономарев (прозвище „Росомаха“). Победили своих соперников Артем Швецов и Александр Гельвих», — сообщает издание. По данным издания, Сергей Пономарев из Прикамья отправил в нокаут своего турецкого соперника уже в первой трехминутке поединка. Всего в рамках бойцовских лиг Naiza FC и Ural FC было проведено 12 поединков. Ранее в официальной группе «Ural Fighting Championship» в соцсети «ВКонтакте» сообщалось о том, что житель Соликамска (Пермский край) Валерий Бизяев стал чемпионом Ural Fighting Championship (Ural FС). Боец из Соликамска одолел бразильца Ариэля Мачадо и завоевал титул по кикбоксингу.

В Казахстане на турнире в Алматы три бойца смешанных единоборств из Соликамска (Пермский край) победили своих соперников в поединках. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье». «Победителем турнира стал в среднем весе по правилам Ural FC Сергей Пономарев (прозвище „Росомаха“). Победили своих соперников Артем Швецов и Александр Гельвих», — сообщает издание. По данным издания, Сергей Пономарев из Прикамья отправил в нокаут своего турецкого соперника уже в первой трехминутке поединка. Всего в рамках бойцовских лиг Naiza FC и Ural FC было проведено 12 поединков. Ранее в официальной группе «Ural Fighting Championship» в соцсети «ВКонтакте» сообщалось о том, что житель Соликамска (Пермский край) Валерий Бизяев стал чемпионом Ural Fighting Championship (Ural FС). Боец из Соликамска одолел бразильца Ариэля Мачадо и завоевал титул по кикбоксингу.