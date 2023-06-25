Кадыров отчитался о работе «Ахмата» в Ростове-на-Дону

25 июня 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Спецназ «Ахмат» отработал эффективно, сообщил Рамзан Кадыров Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Подразделения спецназа «Ахмат» были направлены 24 июня в Ростов-на-Дону, чтобы при необходимости взять под контроль ситуацию с мятежом бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он оценил действия спецназа, как крайне эффективные и продуманные. «Бойцы оперативно прибыли на место (в Росто-на-Дону — прим. URA.RU) и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Он уточнил, что все обошлось без прямой конфронтации с бойцами Пригожина. По его словам, действия «Ахмата» были крайне эффективные и продуманные, а бойцы работали строго в соответствии с приказами. Военная техника появилась на улицах Ростова-на-Дону 24 июня. Тогда Пригожин организовал вооруженный мятеж из-за якобы удара Минобороны РФ по позициям его бойцов. Ведомство опровергло информацию, а российский лидер Владимир Путин назвал действия бизнесмена предательством. Президент Беларуси Александр Лукашенко убедил Пригожина остановить мятеж.

Подразделения спецназа «Ахмат» были направлены 24 июня в Ростов-на-Дону, чтобы при необходимости взять под контроль ситуацию с мятежом бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он оценил действия спецназа, как крайне эффективные и продуманные. «Бойцы оперативно прибыли на место (в Росто-на-Дону — прим. URA.RU) и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что все обошлось без прямой конфронтации с бойцами Пригожина. По его словам, действия «Ахмата» были крайне эффективные и продуманные, а бойцы работали строго в соответствии с приказами. Военная техника появилась на улицах Ростова-на-Дону 24 июня. Тогда Пригожин организовал вооруженный мятеж из-за якобы удара Минобороны РФ по позициям его бойцов. Ведомство опровергло информацию, а российский лидер Владимир Путин назвал действия бизнесмена предательством. Президент Беларуси Александр Лукашенко убедил Пригожина остановить мятеж.