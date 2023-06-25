Частная армия Пригожина вышла из Липецкой области

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Бойцы Евгения Пригожина покинули Липецкую область Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Частная армия, основанная бизнесменом Евгением Пригожиным, вышла из Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Подразделения ЧВК „Вагнер“, остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», — передает пресс-служба. Сообщение опубликовано в telegram-канале правительства.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым позициям его бойцов, после чего заявил, что готов уничтожить любые блокпосты и авиацию России. В ведомстве опровергли его обвинения. Позже предприниматель и его армия вошли в Ростов, а спустя время колонны частной армии были замечены в Липецкой области. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «ударом в спину» стране. Также он сказал, что внутренним расколом могут воспользоваться враги России. Вечером 24 июня стало известно, что предприниматель прекратил мятеж и его компания начала покидать регионы страны.

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Частная армия, основанная бизнесменом Евгением Пригожиным, вышла из Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Подразделения ЧВК „Вагнер“, остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», — передает пресс-служба. Сообщение опубликовано в telegram-канале правительства. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым позициям его бойцов, после чего заявил, что готов уничтожить любые блокпосты и авиацию России. В ведомстве опровергли его обвинения. Позже предприниматель и его армия вошли в Ростов, а спустя время колонны частной армии были замечены в Липецкой области. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «ударом в спину» стране. Также он сказал, что внутренним расколом могут воспользоваться враги России. Вечером 24 июня стало известно, что предприниматель прекратил мятеж и его компания начала покидать регионы страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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