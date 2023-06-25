Частная армия Пригожина вышла из Липецкой области

25 июня 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Бойцы Евгения Пригожина покинули Липецкую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Частная армия, основанная бизнесменом Евгением Пригожиным, вышла из Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Подразделения ЧВК „Вагнер“, остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», — передает пресс-служба. Сообщение опубликовано в telegram-канале правительства. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым позициям его бойцов, после чего заявил, что готов уничтожить любые блокпосты и авиацию России. В ведомстве опровергли его обвинения. Позже предприниматель и его армия вошли в Ростов, а спустя время колонны частной армии были замечены в Липецкой области. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «ударом в спину» стране. Также он сказал, что внутренним расколом могут воспользоваться враги России. Вечером 24 июня стало известно, что предприниматель прекратил мятеж и его компания начала покидать регионы страны.

Частная армия, основанная бизнесменом Евгением Пригожиным, вышла из Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Подразделения ЧВК „Вагнер“, остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», — передает пресс-служба. Сообщение опубликовано в telegram-канале правительства. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым позициям его бойцов, после чего заявил, что готов уничтожить любые блокпосты и авиацию России. В ведомстве опровергли его обвинения. Позже предприниматель и его армия вошли в Ростов, а спустя время колонны частной армии были замечены в Липецкой области. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «ударом в спину» стране. Также он сказал, что внутренним расколом могут воспользоваться враги России. Вечером 24 июня стало известно, что предприниматель прекратил мятеж и его компания начала покидать регионы страны.