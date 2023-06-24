В МЧС раскрыли, сколько свердловчан погибли в пожарах с начала года

За шесть месяцев 2023 года в Свердловской области на пожарах погибли 132 человека, среди которых пятеро детей. В региональном МЧС сообщили, что всего с начала текущего года в области произошло более 1400 пожаров в жилом секторе.
«С начала года в Свердловской области произошло свыше 1400 пожаров в жилом секторе. На пожарах погибли 132 человек, в том числе пятеро детей», — пишет пресс-служба свердловского МЧС в Telegram.
В ведомстве добавили, что сотрудники госпожнадзора проводят рейды по многоквартирным и частным жилым домам. Особое внимание уделяется семьям, которые находятся на специальном учете. «Во время обходов специалисты проверяют то, как граждане соблюдают требования пожарной безопасности», — отметили в МЧС.
Весной в Свердловской области началась волна пожаров. Пламя охватывало леса во многих населенных пунктах и городах региона. Одним из наиболее масштабных стал пожар в поселке Сосьва, где огонь уничтожил практически половину жилых домов. Сейчас строители возводят новые дома для погорельцев.
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