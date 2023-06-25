В ХМАО ремонтируют бардовскую площадь, построенную год назад за 40 млн рублей

26 июня 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Площадь строили два с половиной года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургутском районе ХМАО на Высоком мысе ремонтируют бардовскую площадь, построенную за 40 млн рублей в 2022 году. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Площадь построили в 2022 году. Она не продержалась и года, ее уже ремонтируют. Посещение объекта запрещено. Мэрия Сургутского района подала в суд на подрядчика из-за того, что тот не хочет ремонтировать площадь», — сообщил источник. В администрации Сургутского района журналисту URA.RU подтвердили информацию об обращении в суд. «Большинство недочетов были выявлены уже в процессе эксплуатации. Сейчас ведется претензионная работа с подрядчиком. По решению суда первой инстанции в рамках гарантийных обязательств подрядчик обязан устранить выявленные нарушения, а также выплатить штраф в размере более 2 млн рублей. Подрядчик уведомил нас, что приступил к устранению замечаний», — сообщили в мэрии. Между тем в подрядной организации «Среда комфорта» пояснили, что у администрации был ряд вопросов, которые не касаются гарантийных обязательств. Некоторые конструкции были сломаны третьими лицами, и по ним как раз возникли вопросы. «Заказчик имеет полное право обращаться в суд. Насколько его требования законны, определит суд. Мы как организация-подрядчик свои гарантийные обязательства выполняем в полном объеме», — сообщил гендиректор Андрей Матыцин. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургутского района потратит 16 млн рублей на ремонт спортплощадки, построенной за шесть миллионов. Она пришла в негодность, простояв зиму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургутском районе ХМАО на Высоком мысе ремонтируют бардовскую площадь, построенную за 40 млн рублей в 2022 году. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Площадь построили в 2022 году. Она не продержалась и года, ее уже ремонтируют. Посещение объекта запрещено. Мэрия Сургутского района подала в суд на подрядчика из-за того, что тот не хочет ремонтировать площадь», — сообщил источник. В администрации Сургутского района журналисту URA.RU подтвердили информацию об обращении в суд. «Большинство недочетов были выявлены уже в процессе эксплуатации. Сейчас ведется претензионная работа с подрядчиком. По решению суда первой инстанции в рамках гарантийных обязательств подрядчик обязан устранить выявленные нарушения, а также выплатить штраф в размере более 2 млн рублей. Подрядчик уведомил нас, что приступил к устранению замечаний», — сообщили в мэрии. Между тем в подрядной организации «Среда комфорта» пояснили, что у администрации был ряд вопросов, которые не касаются гарантийных обязательств. Некоторые конструкции были сломаны третьими лицами, и по ним как раз возникли вопросы. «Заказчик имеет полное право обращаться в суд. Насколько его требования законны, определит суд. Мы как организация-подрядчик свои гарантийные обязательства выполняем в полном объеме», — сообщил гендиректор Андрей Матыцин. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургутского района потратит 16 млн рублей на ремонт спортплощадки, построенной за шесть миллионов. Она пришла в негодность, простояв зиму.