Организаторам альтернативной Универсиады выделят дополнительные миллионы

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Официальный сайт летней Универсиады-2023. Екатеринбург, логотип, екатеринбург , универсиада, универсиада2023, официальный сайт
На безопасность участников универсиады выделили 225 млн рублей Фото:

Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» получит дополнительно 225 млн рублей на Международный фестиваль университетского спорта, который станет альтернативой отмененной в Екатеринбурге Универсиаде. Деньги потратят на усиление безопасности, следует из текста поправок в бюджет Свердловской области, разосланного депутатам Законодательного собрания. Копия есть в распоряжении URA.RU.

«Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 225 млн рублей с целью увеличения субсидии автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением Международного фестиваля университетского спорта, для обеспечения требований безопасности», — говорится в документе.

Бюджет Свердловской области на 2023 год был принят в конце прошлого года. На нужды дирекции по организации фестиваля студенческих игр из него закладывали 1,3 млрд рублей.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении Международного фестиваля с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге. Соревнования по баскетболу, мини-футболу, боксу, плаванию, теннису и другим видам спорта планируют провести в Новокольцовском, где располагается «деревня Универсиады». Для спортсменов подготовили 189 комплектов медалей.

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Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» получит дополнительно 225 млн рублей на Международный фестиваль университетского спорта, который станет альтернативой отмененной в Екатеринбурге Универсиаде. Деньги потратят на усиление безопасности, следует из текста поправок в бюджет Свердловской области, разосланного депутатам Законодательного собрания. Копия есть в распоряжении URA.RU. «Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 225 млн рублей с целью увеличения субсидии автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением Международного фестиваля университетского спорта, для обеспечения требований безопасности», — говорится в документе. Бюджет Свердловской области на 2023 год был принят в конце прошлого года. На нужды дирекции по организации фестиваля студенческих игр из него закладывали 1,3 млрд рублей. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении Международного фестиваля с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге. Соревнования по баскетболу, мини-футболу, боксу, плаванию, теннису и другим видам спорта планируют провести в Новокольцовском, где располагается «деревня Универсиады». Для спортсменов подготовили 189 комплектов медалей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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