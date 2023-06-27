Организаторам альтернативной Универсиады выделят дополнительные миллионы

27 июня 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

На безопасность участников универсиады выделили 225 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» получит дополнительно 225 млн рублей на Международный фестиваль университетского спорта, который станет альтернативой отмененной в Екатеринбурге Универсиаде. Деньги потратят на усиление безопасности, следует из текста поправок в бюджет Свердловской области, разосланного депутатам Законодательного собрания. Копия есть в распоряжении URA.RU. «Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 225 млн рублей с целью увеличения субсидии автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением Международного фестиваля университетского спорта, для обеспечения требований безопасности», — говорится в документе. Бюджет Свердловской области на 2023 год был принят в конце прошлого года. На нужды дирекции по организации фестиваля студенческих игр из него закладывали 1,3 млрд рублей. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении Международного фестиваля с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге. Соревнования по баскетболу, мини-футболу, боксу, плаванию, теннису и другим видам спорта планируют провести в Новокольцовском, где располагается «деревня Универсиады». Для спортсменов подготовили 189 комплектов медалей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» получит дополнительно 225 млн рублей на Международный фестиваль университетского спорта, который станет альтернативой отмененной в Екатеринбурге Универсиаде. Деньги потратят на усиление безопасности, следует из текста поправок в бюджет Свердловской области, разосланного депутатам Законодательного собрания. Копия есть в распоряжении URA.RU. «Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 225 млн рублей с целью увеличения субсидии автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением Международного фестиваля университетского спорта, для обеспечения требований безопасности», — говорится в документе. Бюджет Свердловской области на 2023 год был принят в конце прошлого года. На нужды дирекции по организации фестиваля студенческих игр из него закладывали 1,3 млрд рублей. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении Международного фестиваля с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге. Соревнования по баскетболу, мини-футболу, боксу, плаванию, теннису и другим видам спорта планируют провести в Новокольцовском, где располагается «деревня Универсиады». Для спортсменов подготовили 189 комплектов медалей.