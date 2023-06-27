Пермский студент осужден за вымогательство

28 июня 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Молодой человек запугивал старшего товарища Фото: Илья Московец © URA.RU В Чернушке (Пермский край) несовершеннолетнего студента осудили за вымогательство денег у старшего товарища. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В декабре 2022 года несовершеннолетний студент, угрожая применить насилие, вымогал деньги у 18-летнего молодого человека. Опасаясь за свое здоровье, потерпевший перевел юному преступнику 1500 рублей», — рассказали в ведомстве. В отношении 17-летнего студента было возбуждено уголовное дело, а суд признал его виновным и ограничил свободу на шесть месяцев. Деньги, которые получил незаконно, молодой человек вернул потерпевшему во время расследования.

В Чернушке (Пермский край) несовершеннолетнего студента осудили за вымогательство денег у старшего товарища. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В декабре 2022 года несовершеннолетний студент, угрожая применить насилие, вымогал деньги у 18-летнего молодого человека. Опасаясь за свое здоровье, потерпевший перевел юному преступнику 1500 рублей», — рассказали в ведомстве. В отношении 17-летнего студента было возбуждено уголовное дело, а суд признал его виновным и ограничил свободу на шесть месяцев. Деньги, которые получил незаконно, молодой человек вернул потерпевшему во время расследования.