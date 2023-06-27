Пермский студент осужден за вымогательство

Молодой человек запугивал старшего товарища
В Чернушке (Пермский край) несовершеннолетнего студента осудили за вымогательство денег у старшего товарища. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«В декабре 2022 года несовершеннолетний студент, угрожая применить насилие, вымогал деньги у 18-летнего молодого человека. Опасаясь за свое здоровье, потерпевший перевел юному преступнику 1500 рублей», — рассказали в ведомстве.
В отношении 17-летнего студента было возбуждено уголовное дело, а суд признал его виновным и ограничил свободу на шесть месяцев. Деньги, которые получил незаконно, молодой человек вернул потерпевшему во время расследования.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.