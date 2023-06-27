27 июня 2023

Пермский студент осужден за вымогательство

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Молодой человек запугивал старшего товарища Фото:

В Чернушке (Пермский край) несовершеннолетнего студента осудили за вымогательство денег у старшего товарища. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«В декабре 2022 года несовершеннолетний студент, угрожая применить насилие, вымогал деньги у 18-летнего молодого человека. Опасаясь за свое здоровье, потерпевший перевел юному преступнику 1500 рублей», — рассказали в ведомстве.

В отношении 17-летнего студента было возбуждено уголовное дело, а суд признал его виновным и ограничил свободу на шесть месяцев. Деньги, которые получил незаконно, молодой человек вернул потерпевшему во время расследования.

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В Чернушке (Пермский край) несовершеннолетнего студента осудили за вымогательство денег у старшего товарища. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В декабре 2022 года несовершеннолетний студент, угрожая применить насилие, вымогал деньги у 18-летнего молодого человека. Опасаясь за свое здоровье, потерпевший перевел юному преступнику 1500 рублей», — рассказали в ведомстве. В отношении 17-летнего студента было возбуждено уголовное дело, а суд признал его виновным и ограничил свободу на шесть месяцев. Деньги, которые получил незаконно, молодой человек вернул потерпевшему во время расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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