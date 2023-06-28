ОНФ пожаловался прокурору ХМАО на чиновников из-за спортплощадки стоимостью 16 млн рублей

Площадку строили два года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратился к прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину с требованием провести проверку в отношении чиновников мэрии Сургутского района из-за новой стройплощадки, построенной в Барсово за 16 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил автор жалобы Сергей Елишев.

«Глава района Андрей Трубецкой похвастался у себя на странице о досрочном завершении строительства многофункциональной спортивной площадки в Барсово. Но, видимо, сам ее не принимал. Если бы он съездил туда, то сразу бы заметил, что она построена с нарушениями, что может привести к травмам детей. Помимо этого, она не приспособлена для инвалидов. Вернувшемуся с СВО бойцу, например, как на нее попасть. Пандусов нет, а вокруг песок, по которому на коляске не проехать. О чем я сообщил в прокуратуру», — сообщил Елишев.

Помимо этого представитель ОНФ отметил, что при строительстве использовались материалы, которые показали себя не с лучшей стороны. «Четыре года назад в Барсово уже делали подобный объект, где использовали такую же металлическую сетку. Прошло четыре года, и площадку нужно ремонтировать вновь. Ограждение пришло в негодность, что произойдет и с этим», — добавил Елишев

В прокуратуре округа журналисту URA.RU не смогли подтвердить поступление жалобы. Информация уточняется. Выяснить в мэрии Сургутского района, почему между ОНФ и чиновниками возникли разногласия, на момент публикации не удалось. В пресс-службе никто не ответил на телефонный звонок. Между тем источник в администрации сообщил, что претензии ОНФ не совсем обоснованы. «Елишев сообщает о нарушении норм, относящихся к спортивным объектам. Но данная площадка относится к благоустройству территории и не попадает под данные нормативы», — сообщил источник.

Новый объект был построен на мете другой стройплощадки, которая пришла в негодность, не простояв и года. На ее возведение потратили шесть млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия ХМАО потратит 16 млн рублей на ремонт спортплощадки, построенной за шесть.