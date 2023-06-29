В подмосковном Бирюлево сошел с рельсов грузовой состав

Из-за инцидента задерживаются поезда до Москвы
Грузовой состав сошел с рельсов в подмосковном Бирюлево. Последствия инцидента ликвидируют ремонтные бригады, сообщает РЖД.
ЧП произошло на улице Касимовской, на станции Бирюлево-Товарная. Поврежденными оказались шесть вагонов. Причины происшествия пока не установлены. Последствия ЧП ликвидирует ремонтная бригада. Вагоны перевозили цемент.
«Движение поездов временно остановлено. Ведутся работы по ликвидации последствий происшествия», — передает ТАСС со ссылкой на РЖД. На павелецком направлении возможны задержки пассажирских и пригородных поездов, а также «аэроэкспрессов».
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