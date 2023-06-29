В подмосковном Бирюлево сошел с рельсов грузовой состав

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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, железнодорожные пути, ржд, железная дорога
Из-за инцидента задерживаются поезда до Москвы Фото:

Грузовой состав сошел с рельсов в подмосковном Бирюлево. Последствия инцидента ликвидируют ремонтные бригады, сообщает РЖД.

ЧП произошло на улице Касимовской, на станции Бирюлево-Товарная. Поврежденными оказались шесть вагонов. Причины происшествия пока не установлены. Последствия ЧП ликвидирует ремонтная бригада. Вагоны перевозили цемент.

«Движение поездов временно остановлено. Ведутся работы по ликвидации последствий происшествия», — передает ТАСС со ссылкой на РЖД. На павелецком направлении возможны задержки пассажирских и пригородных поездов, а также «аэроэкспрессов».

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Грузовой состав сошел с рельсов в подмосковном Бирюлево. Последствия инцидента ликвидируют ремонтные бригады, сообщает РЖД. ЧП произошло на улице Касимовской, на станции Бирюлево-Товарная. Поврежденными оказались шесть вагонов. Причины происшествия пока не установлены. Последствия ЧП ликвидирует ремонтная бригада. Вагоны перевозили цемент. «Движение поездов временно остановлено. Ведутся работы по ликвидации последствий происшествия», — передает ТАСС со ссылкой на РЖД. На павелецком направлении возможны задержки пассажирских и пригородных поездов, а также «аэроэкспрессов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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