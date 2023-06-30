Девятиклассница в Якутии захлебнулась в бассейне на выпускном

30 июня 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Девушка потеряла сознание в воде, пишет Shot Фото: Александр Елизаров © URA.RU Во время празднования выпускного в Якутии произошла трагическая случайность, в результате которой погибла девятиклассница. Во время вечеринки девочка утонула в бассейне. «Девятиклассница утонула в бассейне в разгар вечеринки на выпускном», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что, согласно свидетельствам очевидцев, родители и учительница остались в ресторане, где проходил банкет, когда подростки отправились в бассейн. Внезапно 15-летняя девушка потеряла сознание в воде, и ее извлекли из бассейна без сознания. Была вызвана скорая помощь, однако, несмотря на попытки родителей оказать ей первую помощь, девочка скончалась. По информации, полученной из экопарка, утверждается, что у погибшей возможно произошел инсульт, а медики, прибывшие на место после происшествия, не были оборудованы для проведения реанимационных мероприятий. Прокуратура Хангаласского района проводит расследование по факту гибели ребенка 2007 года рождения на территории экопарка «Орто Дойду», сообщает telegram-канал прокуратуры Республики Саха.

Во время празднования выпускного в Якутии произошла трагическая случайность, в результате которой погибла девятиклассница. Во время вечеринки девочка утонула в бассейне. «Девятиклассница утонула в бассейне в разгар вечеринки на выпускном», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что, согласно свидетельствам очевидцев, родители и учительница остались в ресторане, где проходил банкет, когда подростки отправились в бассейн. Внезапно 15-летняя девушка потеряла сознание в воде, и ее извлекли из бассейна без сознания. Была вызвана скорая помощь, однако, несмотря на попытки родителей оказать ей первую помощь, девочка скончалась. По информации, полученной из экопарка, утверждается, что у погибшей возможно произошел инсульт, а медики, прибывшие на место после происшествия, не были оборудованы для проведения реанимационных мероприятий. Прокуратура Хангаласского района проводит расследование по факту гибели ребенка 2007 года рождения на территории экопарка «Орто Дойду», сообщает telegram-канал прокуратуры Республики Саха.