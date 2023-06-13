13 июня 2023

Свердловская школьница погибла от смеси пива и антидепрессантов

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Перед алкоголем девочка, предположительно, приняла антидепрессанты Фото:

Школьница из Екатеринбурга умерла, выпив полтора литра крепкого пива после приема антидепрессантов. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«14-летняя девочка пришла к знакомому на съемную квартиру, где они вместе выпили полторашку крепкого пива», — сообщил telegram-канал SHOT. После выпитого девочка погибла в своей кровати. Медики скорой помощи приехали и подтвердили смерть.

Позднее выяснилось, что школьница принимала сильный антидепрессант. Он не сочетается с алкоголем и мог стать причиной смерти.

URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там не стали комментировать информацию.

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Школьница из Екатеринбурга умерла, выпив полтора литра крепкого пива после приема антидепрессантов. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «14-летняя девочка пришла к знакомому на съемную квартиру, где они вместе выпили полторашку крепкого пива», — сообщил telegram-канал SHOT. После выпитого девочка погибла в своей кровати. Медики скорой помощи приехали и подтвердили смерть. Позднее выяснилось, что школьница принимала сильный антидепрессант. Он не сочетается с алкоголем и мог стать причиной смерти. URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там не стали комментировать информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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