Свердловская школьница погибла от смеси пива и антидепрессантов

Школьница из Екатеринбурга умерла, выпив полтора литра крепкого пива после приема антидепрессантов. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«14-летняя девочка пришла к знакомому на съемную квартиру, где они вместе выпили полторашку крепкого пива», — сообщил telegram-канал SHOT. После выпитого девочка погибла в своей кровати. Медики скорой помощи приехали и подтвердили смерть.
Позднее выяснилось, что школьница принимала сильный антидепрессант. Он не сочетается с алкоголем и мог стать причиной смерти.
URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там не стали комментировать информацию.
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