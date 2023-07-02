El Mundo: Минобороны Украины крайне недовольно французской бронетехникой

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НАТО. Москва. stock, бтр, нато, nato, танк, AMX - 10 RC
Танки AMX-10 RC непригодны для наступления ВСУ из-за легкой брони, сказал «Спартанец» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Французские танки AMX-10 RC, предоставленные Киеву, непригодны для наступления ВСУ, так как имеют слишком легкую броню. Об этом написали в газете El Mundo со ссылкой на украинского офицера.

«Они (AMX-10 RC — прим. URA.RU) используются для огневой поддержки, поскольку имеют легкую броню. Вооружение у них хорошее, приборы наблюдения очень хорошие. Но, к сожалению, это легкая броня, что делает их непригодными (для наступления)», — заявил изданию командир батальона 37-й морской пехотной бригады с позывным «Спартанец».

Ранее стало известно о поставках колесных танков AMX-10 RC на Украину, напоминает телеканал 360. Эти танки были уничтожены российской артиллерией при попытке наступления ВСУ. Американский обозреватель Дэвид Экс назвал «бездарной» такую потерю техники Киевом. Позже сообщалось о захвате одного их этих танков российской армией, передает «Национальная служба новостей».

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Французские танки AMX-10 RC, предоставленные Киеву, непригодны для наступления ВСУ, так как имеют слишком легкую броню. Об этом написали в газете El Mundo со ссылкой на украинского офицера. «Они (AMX-10 RC — прим. URA.RU) используются для огневой поддержки, поскольку имеют легкую броню. Вооружение у них хорошее, приборы наблюдения очень хорошие. Но, к сожалению, это легкая броня, что делает их непригодными (для наступления)», — заявил изданию командир батальона 37-й морской пехотной бригады с позывным «Спартанец». Ранее стало известно о поставках колесных танков AMX-10 RC на Украину, напоминает телеканал 360. Эти танки были уничтожены российской артиллерией при попытке наступления ВСУ. Американский обозреватель Дэвид Экс назвал «бездарной» такую потерю техники Киевом. Позже сообщалось о захвате одного их этих танков российской армией, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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