El Mundo: Минобороны Украины крайне недовольно французской бронетехникой

02 июля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Танки AMX-10 RC непригодны для наступления ВСУ из-за легкой брони, сказал «Спартанец» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французские танки AMX-10 RC, предоставленные Киеву, непригодны для наступления ВСУ, так как имеют слишком легкую броню. Об этом написали в газете El Mundo со ссылкой на украинского офицера. «Они (AMX-10 RC — прим. URA.RU) используются для огневой поддержки, поскольку имеют легкую броню. Вооружение у них хорошее, приборы наблюдения очень хорошие. Но, к сожалению, это легкая броня, что делает их непригодными (для наступления)», — заявил изданию командир батальона 37-й морской пехотной бригады с позывным «Спартанец». Ранее стало известно о поставках колесных танков AMX-10 RC на Украину, напоминает телеканал 360. Эти танки были уничтожены российской артиллерией при попытке наступления ВСУ. Американский обозреватель Дэвид Экс назвал «бездарной» такую потерю техники Киевом. Позже сообщалось о захвате одного их этих танков российской армией, передает «Национальная служба новостей».

Французские танки AMX-10 RC, предоставленные Киеву, непригодны для наступления ВСУ, так как имеют слишком легкую броню. Об этом написали в газете El Mundo со ссылкой на украинского офицера. «Они (AMX-10 RC — прим. URA.RU) используются для огневой поддержки, поскольку имеют легкую броню. Вооружение у них хорошее, приборы наблюдения очень хорошие. Но, к сожалению, это легкая броня, что делает их непригодными (для наступления)», — заявил изданию командир батальона 37-й морской пехотной бригады с позывным «Спартанец». Ранее стало известно о поставках колесных танков AMX-10 RC на Украину, напоминает телеканал 360. Эти танки были уничтожены российской артиллерией при попытке наступления ВСУ. Американский обозреватель Дэвид Экс назвал «бездарной» такую потерю техники Киевом. Позже сообщалось о захвате одного их этих танков российской армией, передает «Национальная служба новостей».