Российские военные захватили в ДНР французский колесный танк. Видео

19 июня 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Минобороны сообщило, что был захвачен французский колесный танк у ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россиийские силы захватили французский колесный танк у украинских бойцов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России. «Наши бойцы осматривают трофеи. На окраинах Новодонецкого более 50 единиц обездвиженной вражеской техники Вот у вас танк. Франция — сила, вы говорите?», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что рядом с танками лежала инструкция по эксплуатации. Ранее стало известно, что российские силы ударили по французским БПМ AMX-10RC. Киев долго не продержался под обстрелом и бездарно потерял технику. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс. Он отметил, что AMX-10RC специально спроектированы с легкой броней для быстрого перемещения. Минобороны РФ подтвердило уничтожение трех французских танков,109 боевых бронированных машин и 1,5 тысячи солдат. ВСУ был нанесен существенный урон, передает «Национальная служба новостей».

Россиийские силы захватили французский колесный танк у украинских бойцов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России. «Наши бойцы осматривают трофеи. На окраинах Новодонецкого более 50 единиц обездвиженной вражеской техники Вот у вас танк. Франция — сила, вы говорите?», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что рядом с танками лежала инструкция по эксплуатации. Ранее стало известно, что российские силы ударили по французским БПМ AMX-10RC. Киев долго не продержался под обстрелом и бездарно потерял технику. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс. Он отметил, что AMX-10RC специально спроектированы с легкой броней для быстрого перемещения. Минобороны РФ подтвердило уничтожение трех французских танков,109 боевых бронированных машин и 1,5 тысячи солдат. ВСУ был нанесен существенный урон, передает «Национальная служба новостей».