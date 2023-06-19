Российские военные захватили в ДНР французский колесный танк. Видео

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, танк, ВСУ, stock
Минобороны сообщило, что был захвачен французский колесный танк у ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россиийские силы захватили французский колесный танк у украинских бойцов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Наши бойцы осматривают трофеи. На окраинах Новодонецкого более 50 единиц обездвиженной вражеской техники Вот у вас танк. Франция — сила, вы говорите?», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что рядом с танками лежала инструкция по эксплуатации.

Ранее стало известно, что российские силы ударили по французским БПМ AMX-10RC. Киев долго не продержался под обстрелом и бездарно потерял технику. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс. Он отметил, что AMX-10RC специально спроектированы с легкой броней для быстрого перемещения. Минобороны РФ подтвердило уничтожение трех французских танков,109 боевых бронированных машин и 1,5 тысячи солдат. ВСУ был нанесен существенный урон, передает «Национальная служба новостей».

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Россиийские силы захватили французский колесный танк у украинских бойцов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России. «Наши бойцы осматривают трофеи. На окраинах Новодонецкого более 50 единиц обездвиженной вражеской техники Вот у вас танк. Франция — сила, вы говорите?», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что рядом с танками лежала инструкция по эксплуатации. Ранее стало известно, что российские силы ударили по французским БПМ AMX-10RC. Киев долго не продержался под обстрелом и бездарно потерял технику. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс. Он отметил, что AMX-10RC специально спроектированы с легкой броней для быстрого перемещения. Минобороны РФ подтвердило уничтожение трех французских танков,109 боевых бронированных машин и 1,5 тысячи солдат. ВСУ был нанесен существенный урон, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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