Популярный российский певец Сергей Лазарев выступил с концертом в Верхней Салде (Свердловская область), который был приурочен к празднованию 90-летия завода ВСМПО. Лазарев исполнил вживую свои хиты. В соцсетях жители поделились впечатлениями о концерте.
«Было круто! Маловато, конечно, всего один час, но Сережа выложился по полной. Живой звук», — рассказала подписчица сообщества «Вконтакте» «Подслушано в Салде» Любовь.
Салдинцы особо отметили живое исполнение певца. «Офигенный концерт. Живое исполнение, бесподобный вокал. Спасибо ВСМПО за праздник!», — поделилась в соцсети Ирина.
Концерт прошел на площади Дворца культуры имени Агаркова. Зрителям понравилась организация праздничных мероприятий. «Все хорошо, организация хорошая, везде туалеты, детские игрушки, много палаток с едой», — отметила местная жительница Роза.
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