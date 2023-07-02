02 июля 2023
01 июля 2023

Певец Сергей Лазарев порадовал свердловчан своим выступлением. Видео

Сергей Лазарев выступил в Верхней Салде на праздновании 90-летия завода ВСМПО
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Лазарев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, лазарев сергей
Выступление певца отмечено живым звуком Фото:

Популярный российский певец Сергей Лазарев выступил с концертом в Верхней Салде (Свердловская область), который был приурочен к празднованию 90-летия завода ВСМПО. Лазарев исполнил вживую свои хиты. В соцсетях жители поделились впечатлениями о концерте.

«Было круто! Маловато, конечно, всего один час, но Сережа выложился по полной. Живой звук», — рассказала подписчица сообщества «Вконтакте» «Подслушано в Салде» Любовь.

Салдинцы особо отметили живое исполнение певца. «Офигенный концерт. Живое исполнение, бесподобный вокал. Спасибо ВСМПО за праздник!», — поделилась в соцсети Ирина.

Концерт прошел на площади Дворца культуры имени Агаркова. Зрителям понравилась организация праздничных мероприятий. «Все хорошо, организация хорошая, везде туалеты, детские игрушки, много палаток с едой», — отметила местная жительница Роза.

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Популярный российский певец Сергей Лазарев выступил с концертом в Верхней Салде (Свердловская область), который был приурочен к празднованию 90-летия завода ВСМПО. Лазарев исполнил вживую свои хиты. В соцсетях жители поделились впечатлениями о концерте. «Было круто! Маловато, конечно, всего один час, но Сережа выложился по полной. Живой звук», — рассказала подписчица сообщества «Вконтакте» «Подслушано в Салде» Любовь. Салдинцы особо отметили живое исполнение певца. «Офигенный концерт. Живое исполнение, бесподобный вокал. Спасибо ВСМПО за праздник!», — поделилась в соцсети Ирина. Концерт прошел на площади Дворца культуры имени Агаркова. Зрителям понравилась организация праздничных мероприятий. «Все хорошо, организация хорошая, везде туалеты, детские игрушки, много палаток с едой», — отметила местная жительница Роза.
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