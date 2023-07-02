02 июля 2023

В Перми из-за отключения электричества остановились трамваи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, трамвай
Движение будет восстановлено с подачей электроэнергии Фото:

В Перми трамваи, двигающиеся от станции Пермь-II, встали. Как пояснили в департаменте транспорта, причиной стало отключение электроэнергии.

«№3, 4, 5, 7 и 11 задержка движения на ст. Пермь-2 из-за временного отключения напряжения», — сообщает департамент в своем telegram-канале. Судя по сервису «Яндекс.Карты», между остановками «Пермь-II» и «Плеханова» скопилось 11 вагонов.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин анонсировал увеличение электротранспорта в Перми. По его словам, до конца года в городе должно появиться 29 трамвайных вагонов и 16 электробусов.

Обновлено: в 15:21 движение восстановлено, сообщили в департаменте транспорта.

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В Перми трамваи, двигающиеся от станции Пермь-II, встали. Как пояснили в департаменте транспорта, причиной стало отключение электроэнергии. «№3, 4, 5, 7 и 11 задержка движения на ст. Пермь-2 из-за временного отключения напряжения», — сообщает департамент в своем telegram-канале. Судя по сервису «Яндекс.Карты», между остановками «Пермь-II» и «Плеханова» скопилось 11 вагонов. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин анонсировал увеличение электротранспорта в Перми. По его словам, до конца года в городе должно появиться 29 трамвайных вагонов и 16 электробусов. Обновлено: в 15:21 движение восстановлено, сообщили в департаменте транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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