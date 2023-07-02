В Перми из-за отключения электричества остановились трамваи

03 июля 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Движение будет восстановлено с подачей электроэнергии Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми трамваи, двигающиеся от станции Пермь-II, встали. Как пояснили в департаменте транспорта, причиной стало отключение электроэнергии. «№3, 4, 5, 7 и 11 задержка движения на ст. Пермь-2 из-за временного отключения напряжения», — сообщает департамент в своем telegram-канале. Судя по сервису «Яндекс.Карты», между остановками «Пермь-II» и «Плеханова» скопилось 11 вагонов. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин анонсировал увеличение электротранспорта в Перми. По его словам, до конца года в городе должно появиться 29 трамвайных вагонов и 16 электробусов. Обновлено: в 15:21 движение восстановлено, сообщили в департаменте транспорта.

В Перми трамваи, двигающиеся от станции Пермь-II, встали. Как пояснили в департаменте транспорта, причиной стало отключение электроэнергии. «№3, 4, 5, 7 и 11 задержка движения на ст. Пермь-2 из-за временного отключения напряжения», — сообщает департамент в своем telegram-канале. Судя по сервису «Яндекс.Карты», между остановками «Пермь-II» и «Плеханова» скопилось 11 вагонов. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин анонсировал увеличение электротранспорта в Перми. По его словам, до конца года в городе должно появиться 29 трамвайных вагонов и 16 электробусов. Обновлено: в 15:21 движение восстановлено, сообщили в департаменте транспорта.