Пермяка приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейских

04 июля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Мужчина оскорбил сотрудников полиции в присутствии свидетелей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мировой судья судебного участка № 1 Пермского судебного района приговорил к обязательным работам местного жителя. Его признали виновным в оскорблении сотрудников полиции при исполнении ими своих должностных обязанностей. «В феврале 2023 года в ночное время осужденный, являясь участником ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около автомобиля ДПС на территории Пермского муниципального округа, публично оскорбил прибывших сотрудников полиции. Выражения носили оскорбительный характер и сопровождались грубой нецензурной бранью», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. При вынесении приговора суд учел позицию государственного обвинения. Срок назначенных мужчине обязательных работ составил 150 часов.

Мировой судья судебного участка № 1 Пермского судебного района приговорил к обязательным работам местного жителя. Его признали виновным в оскорблении сотрудников полиции при исполнении ими своих должностных обязанностей. «В феврале 2023 года в ночное время осужденный, являясь участником ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около автомобиля ДПС на территории Пермского муниципального округа, публично оскорбил прибывших сотрудников полиции. Выражения носили оскорбительный характер и сопровождались грубой нецензурной бранью», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. При вынесении приговора суд учел позицию государственного обвинения. Срок назначенных мужчине обязательных работ составил 150 часов.