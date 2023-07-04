Пермяка приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейских

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Мужчина оскорбил сотрудников полиции в присутствии свидетелей Фото:

Мировой судья судебного участка № 1 Пермского судебного района приговорил к обязательным работам местного жителя. Его признали виновным в оскорблении сотрудников полиции при исполнении ими своих должностных обязанностей.

«В феврале 2023 года в ночное время осужденный, являясь участником ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около автомобиля ДПС на территории Пермского муниципального округа, публично оскорбил прибывших сотрудников полиции. Выражения носили оскорбительный характер и сопровождались грубой нецензурной бранью», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

При вынесении приговора суд учел позицию государственного обвинения. Срок назначенных мужчине обязательных работ составил 150 часов.

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Мировой судья судебного участка № 1 Пермского судебного района приговорил к обязательным работам местного жителя. Его признали виновным в оскорблении сотрудников полиции при исполнении ими своих должностных обязанностей. «В феврале 2023 года в ночное время осужденный, являясь участником ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около автомобиля ДПС на территории Пермского муниципального округа, публично оскорбил прибывших сотрудников полиции. Выражения носили оскорбительный характер и сопровождались грубой нецензурной бранью», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. При вынесении приговора суд учел позицию государственного обвинения. Срок назначенных мужчине обязательных работ составил 150 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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