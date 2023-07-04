ГИБДД ввела ограничения движения на Западном обходе Челябинска

Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на дороге Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники ГИБДД по Челябинской области ограничили один из подъездов к областному центру. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе ведомства, ограничения введены из-за ремонта дороги.

«Находимся на автодороге Западный обход города Челябинска, 19 километр. Производится реверсивное движение. На данном участке идет ремонт асфальтового покрытия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

Согласно недавнему исследованию, Челябинская область вошла в пятерку субъектов, где качество дорог соответствует всем необходимым требованиям. Свыше 83% дорог регионального и местного значения выполнены по всем стандартам качества.