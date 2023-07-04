04 июля 2023

Силовики ограничили один из подъездов к Челябинску. Видео

ГИБДД ввела ограничения движения на Западном обходе Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на дороге Фото:

Сотрудники ГИБДД по Челябинской области ограничили один из подъездов к областному центру. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе ведомства, ограничения введены из-за ремонта дороги.

«Находимся на автодороге Западный обход города Челябинска, 19 километр. Производится реверсивное движение. На данном участке идет ремонт асфальтового покрытия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

Согласно недавнему исследованию, Челябинская область вошла в пятерку субъектов, где качество дорог соответствует всем необходимым требованиям. Свыше 83% дорог регионального и местного значения выполнены по всем стандартам качества.

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Сотрудники ГИБДД по Челябинской области ограничили один из подъездов к областному центру. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе ведомства, ограничения введены из-за ремонта дороги. «Находимся на автодороге Западный обход города Челябинска, 19 километр. Производится реверсивное движение. На данном участке идет ремонт асфальтового покрытия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. Согласно недавнему исследованию, Челябинская область вошла в пятерку субъектов, где качество дорог соответствует всем необходимым требованиям. Свыше 83% дорог регионального и местного значения выполнены по всем стандартам качества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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