В ХМАО грозы спровоцировали более 10 лесных пожаров

05 июля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Человек оказался виноват в возникновении 1 из 13 пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО спецслужбы работают над тушением 13 природным пожаров, 12 из которых начались из-за грозы и лишь один из-за человеческого фактора. Общая площадь огня сейчас составляет 351 га, из которых локализовали пока 51 га, о чем сообщили в telegram-канале правительства округа. «По состоянию на 9:00 5 июля на территории Югры проводятся работы по тушению 13 природных пожаров на площади 351 га. Из них локализованы шесть на площади 51 га. По причинам возгорания: 12 случаев — гроза; 1 случай — человеческий фактор. Всего в тушении задействовано 154 человека <…> Угроз для населенных пунктов и объектов экономики нет», — передали в канале слова Егора Збродова, первого замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов. При этом напряженная обстановка с лесными пожарами сложилась территории Березовского района. Туда собираются направить дополнительный вертолет с летчиком-наблюдателем. Также действует ландшафтный пожар на территории Октябрьского района. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты Авиалесоохраны предупредили об опасной погоде в ХМАО и ЯНАО. По их прогнозам, жаркая и сухая погода продержится весь июль.

В ХМАО спецслужбы работают над тушением 13 природным пожаров, 12 из которых начались из-за грозы и лишь один из-за человеческого фактора. Общая площадь огня сейчас составляет 351 га, из которых локализовали пока 51 га, о чем сообщили в telegram-канале правительства округа. «По состоянию на 9:00 5 июля на территории Югры проводятся работы по тушению 13 природных пожаров на площади 351 га. Из них локализованы шесть на площади 51 га. По причинам возгорания: 12 случаев — гроза; 1 случай — человеческий фактор. Всего в тушении задействовано 154 человека <…> Угроз для населенных пунктов и объектов экономики нет», — передали в канале слова Егора Збродова, первого замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов. При этом напряженная обстановка с лесными пожарами сложилась территории Березовского района. Туда собираются направить дополнительный вертолет с летчиком-наблюдателем. Также действует ландшафтный пожар на территории Октябрьского района. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты Авиалесоохраны предупредили об опасной погоде в ХМАО и ЯНАО. По их прогнозам, жаркая и сухая погода продержится весь июль.