Минторг США ввел санкции против российских и китайских компаний

29 марта 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

Правительство США вводит экспортные ограничения в отношении 11 компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство торговли США вводит ряд экспортных ограничений против российских и китайских компаний. Всего в перечень внесено 11 представительств, сообщили в американском бюро по вопросам промышленности и безопасности. Список включает «11 структур из Мьянмы, КНР, Никарагуа и РФ», — указано в извещении, опубликованном в сборнике официальных документов американского правительства на сайте Федерального реестра . США вводит экспортные ограничения против российских компаний «Авиатех» и «Авиазапчасть». С начала спецоперации американское правительство и другие страны Запада усилили санкционное давление не только в отношении РФ, но и стран, сотрудничающих с Россией. Ранее США ввели санкций против физических и юридических лиц Белоруссии. В него попали БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Под санкции также попал личный самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его глава государства используется для служебных поездок.

Министерство торговли США вводит ряд экспортных ограничений против российских и китайских компаний. Всего в перечень внесено 11 представительств, сообщили в американском бюро по вопросам промышленности и безопасности. Список включает «11 структур из Мьянмы, КНР, Никарагуа и РФ», — указано в извещении, опубликованном в сборнике официальных документов американского правительства на сайте Федерального реестра. США вводит экспортные ограничения против российских компаний «Авиатех» и «Авиазапчасть». С начала спецоперации американское правительство и другие страны Запада усилили санкционное давление не только в отношении РФ, но и стран, сотрудничающих с Россией. Ранее США ввели санкций против физических и юридических лиц Белоруссии. В него попали БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Под санкции также попал личный самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его глава государства используется для служебных поездок.