28 марта 2023

Минторг США ввел санкции против российских и китайских компаний

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Правительство США вводит экспортные ограничения в отношении 11 компаний Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство торговли США вводит ряд экспортных ограничений против российских и китайских компаний. Всего в перечень внесено 11 представительств, сообщили в американском бюро по вопросам промышленности и безопасности.

Список включает «11 структур из Мьянмы, КНР, Никарагуа и РФ», — указано в извещении, опубликованном в сборнике официальных документов американского правительства на сайте Федерального реестра. США вводит экспортные ограничения против российских компаний «Авиатех» и «Авиазапчасть».

С начала спецоперации американское правительство и другие страны Запада усилили санкционное давление не только в отношении РФ, но и стран, сотрудничающих с Россией. Ранее США ввели санкций против физических и юридических лиц Белоруссии. В него попали БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Под санкции также попал личный самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его глава государства используется для служебных поездок.

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Министерство торговли США вводит ряд экспортных ограничений против российских и китайских компаний. Всего в перечень внесено 11 представительств, сообщили в американском бюро по вопросам промышленности и безопасности. Список включает «11 структур из Мьянмы, КНР, Никарагуа и РФ», — указано в извещении, опубликованном в сборнике официальных документов американского правительства на сайте Федерального реестра. США вводит экспортные ограничения против российских компаний «Авиатех» и «Авиазапчасть». С начала спецоперации американское правительство и другие страны Запада усилили санкционное давление не только в отношении РФ, но и стран, сотрудничающих с Россией. Ранее США ввели санкций против физических и юридических лиц Белоруссии. В него попали БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Под санкции также попал личный самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его глава государства используется для служебных поездок.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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