Минторг США ввел санкции против российских и китайских компаний

Министерство торговли США вводит ряд экспортных ограничений против российских и китайских компаний. Всего в перечень внесено 11 представительств, сообщили в американском бюро по вопросам промышленности и безопасности.
Список включает «11 структур из Мьянмы, КНР, Никарагуа и РФ», — указано в извещении, опубликованном в сборнике официальных документов американского правительства на сайте
С начала спецоперации американское правительство и другие страны Запада усилили санкционное давление не только в отношении РФ, но и стран, сотрудничающих с Россией. Ранее США ввели санкций против физических и юридических лиц Белоруссии. В него попали БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Под санкции также попал личный самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его глава государства используется для служебных поездок.
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