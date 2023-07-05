Миасский автозавод представил новую модель автомобиля-беспилотника

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) представил новую модель автомобиля-беспилотника. Транспортное средство обладает высокой работоспособностью, возможностью работать в условиях низких температур или плохой видимости, рассказали URA.RU в пресс-службе челябинского отделения Союза машиностроителей.
«На данный момент автомобиль-беспилотник от автозавода „Урал“, входящего в Союз машиностроителей России, проходит тестирование на территории ММК-Метиз. Главные преимущества беспилотного транспортного средства — неограниченная работоспособность и возможность работать в условиях низких температур или плохой видимости», — пояснили в пресс-службе.
Во время испытаний за месяц автомобиль-беспилотник, оснащенный топливным баком на 180 литров, проехал 75 км. Транспорт имеет систему автономного управления. Он способен передвигаться самостоятельно, благодаря специальному программному обеспечению и сенсорам.
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