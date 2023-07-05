05 июля 2023

Миасский автозавод представил новую модель автомобиля-беспилотника

© Служба новостей «URA.RU»
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Конвейер Горьковского автомобильного завода. Нижний Новгород, газ, мотор, сборка, автомобиль, завод, двигатель, сборочный цех, рабочий, цех, конвейер, производство, сборщик, горьковский автомобильный завод
Автомобиль имеет систему автономного управления Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) представил новую модель автомобиля-беспилотника. Транспортное средство обладает высокой работоспособностью, возможностью работать в условиях низких температур или плохой видимости, рассказали URA.RU в пресс-службе челябинского отделения Союза машиностроителей.

«На данный момент автомобиль-беспилотник от автозавода „Урал“, входящего в Союз машиностроителей России, проходит тестирование на территории ММК-Метиз. Главные преимущества беспилотного транспортного средства — неограниченная работоспособность и возможность работать в условиях низких температур или плохой видимости», — пояснили в пресс-службе.

Во время испытаний за месяц автомобиль-беспилотник, оснащенный топливным баком на 180 литров, проехал 75 км. Транспорт имеет систему автономного управления. Он способен передвигаться самостоятельно, благодаря специальному программному обеспечению и сенсорам.

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Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) представил новую модель автомобиля-беспилотника. Транспортное средство обладает высокой работоспособностью, возможностью работать в условиях низких температур или плохой видимости, рассказали URA.RU в пресс-службе челябинского отделения Союза машиностроителей. «На данный момент автомобиль-беспилотник от автозавода „Урал“, входящего в Союз машиностроителей России, проходит тестирование на территории ММК-Метиз. Главные преимущества беспилотного транспортного средства — неограниченная работоспособность и возможность работать в условиях низких температур или плохой видимости», — пояснили в пресс-службе. Во время испытаний за месяц автомобиль-беспилотник, оснащенный топливным баком на 180 литров, проехал 75 км. Транспорт имеет систему автономного управления. Он способен передвигаться самостоятельно, благодаря специальному программному обеспечению и сенсорам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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