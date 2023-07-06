СК просил взять под стражу главу детсада после смерти 6-летнего Далера Бобиева

06 июля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Судья не стала выбирать строгое наказание для работницы детского сада, хотя следствие ходатайствовало о заключении заведующей под стражу Фото: Илья Московец, URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Представители Следственного комитета ходатайствовали о том, чтобы заведующей детским садом №546 в Екатеринбурге Анне Гилевой избрали более жесткую меру пресечения — заключение под стражу на время следствия. Об этом журналистам сообщил следователь по особо важным СУ СКР по Свердловской области Сергей Кибардин, передает корреспондент URA.RU. «Суд принял решение о смягчении меры пресечения […] Мы ходатайствовали об изоляции от общества», — рассказал после заседания об избрании меры пресечения представитель Следственного комитета. Вопрос о том, сможет ли заведующая ходить на работу в детский сад, будет решать городское управление образование. «Это прерогатива непосредственного работодателя. Органы уголовно-исполнительной системы будут уведомлены», — добавил Сергей Кибардин. В Ленинском суде 6 июля выбрали меру пресечения заведующей детским садом №546 Анне Гилевой. Именно туда ходил 6-летний Далер Бобиев, который, как выяснилось, умер еще в декабре 2022 года, а его опекунша это скрывала, в садике и в органах опеки также не заметили пропажу мальчика. Анну Гилеву не стали отправлять под стражу, ей запретили общаться со свидетелями и подозреваемыми. Такую же меру пресечения суд избрал и для ведущего специалиста отдела опеки и попечительства управления социальной политики № 25. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители Следственного комитета ходатайствовали о том, чтобы заведующей детским садом №546 в Екатеринбурге Анне Гилевой избрали более жесткую меру пресечения — заключение под стражу на время следствия. Об этом журналистам сообщил следователь по особо важным СУ СКР по Свердловской области Сергей Кибардин, передает корреспондент URA.RU. «Суд принял решение о смягчении меры пресечения […] Мы ходатайствовали об изоляции от общества», — рассказал после заседания об избрании меры пресечения представитель Следственного комитета. Вопрос о том, сможет ли заведующая ходить на работу в детский сад, будет решать городское управление образование. «Это прерогатива непосредственного работодателя. Органы уголовно-исполнительной системы будут уведомлены», — добавил Сергей Кибардин. В Ленинском суде 6 июля выбрали меру пресечения заведующей детским садом №546 Анне Гилевой. Именно туда ходил 6-летний Далер Бобиев, который, как выяснилось, умер еще в декабре 2022 года, а его опекунша это скрывала, в садике и в органах опеки также не заметили пропажу мальчика. Анну Гилеву не стали отправлять под стражу, ей запретили общаться со свидетелями и подозреваемыми. Такую же меру пресечения суд избрал и для ведущего специалиста отдела опеки и попечительства управления социальной политики № 25.