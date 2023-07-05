05 июля 2023

Екатеринбургский суд избрал меру пресечения сотруднику опеки, где числился Далер Бобиев

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
В екатеринбургском суде избрали меру пресечения специалисту отдела опеки, в котором числился Далер Бобиев Фото:
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В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении ведущего специалиста отдела опеки и попечительства управления социальной политики № 25, где числился шестилетний Далер Бобиев, в виде запрета определенных действий. Об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области.

«Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, повлекших по неосторожности смерть человека. Ленинский районный суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она обязаны своевременно являться по вызовам следователя или в суд, ей запрещено общение с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по данному уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней», — сказано в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу. Прокуратура изучит его на наличие оснований для его обжалования.

5 июля в Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. О его пропаже опекун Вероника Наумова заявила 26 июня. Тело мальчика после нескольких дней поисков обнаружили в гараже. Наумова призналась, что ребенок погиб еще в декабре. Опекуна отправили в СИЗО до 26 августа. Полная информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU.

Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург
Гибель Далера Бобиева потрясла всех свердловчан. Проститься с ним 5 июля пришли многие екатеринбуржцы
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Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении ведущего специалиста отдела опеки и попечительства управления социальной политики № 25, где числился шестилетний Далер Бобиев, в виде запрета определенных действий. Об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области. «Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, повлекших по неосторожности смерть человека. Ленинский районный суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она обязаны своевременно являться по вызовам следователя или в суд, ей запрещено общение с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по данному уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней», — сказано в сообщении. Постановление суда не вступило в законную силу. Прокуратура изучит его на наличие оснований для его обжалования. 5 июля в Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. О его пропаже опекун Вероника Наумова заявила 26 июня. Тело мальчика после нескольких дней поисков обнаружили в гараже. Наумова призналась, что ребенок погиб еще в декабре. Опекуна отправили в СИЗО до 26 августа. Полная информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU.
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