Екатеринбургский суд избрал меру пресечения сотруднику опеки, где числился Далер Бобиев

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении ведущего специалиста отдела опеки и попечительства управления социальной политики № 25, где числился шестилетний Далер Бобиев, в виде запрета определенных действий. Об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области.
«Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, повлекших по неосторожности смерть человека. Ленинский районный суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она обязаны своевременно являться по вызовам следователя или в суд, ей запрещено общение с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по данному уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней», — сказано в сообщении.
Постановление суда не вступило в законную силу. Прокуратура изучит его на наличие оснований для его обжалования.
5 июля в Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. О его пропаже опекун Вероника Наумова заявила 26 июня. Тело мальчика после нескольких дней поисков обнаружили в гараже. Наумова призналась, что ребенок погиб еще в декабре. Опекуна отправили в СИЗО до 26 августа. Полная информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU.
Гибель Далера Бобиева потрясла всех свердловчан. Проститься с ним 5 июля пришли многие екатеринбуржцы
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении ведущего специалиста отдела опеки и попечительства управления социальной политики № 25, где числился шестилетний Далер Бобиев, в виде запрета определенных действий. Об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области. «Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, повлекших по неосторожности смерть человека. Ленинский районный суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она обязаны своевременно являться по вызовам следователя или в суд, ей запрещено общение с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по данному уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней», — сказано в сообщении. Постановление суда не вступило в законную силу. Прокуратура изучит его на наличие оснований для его обжалования. 5 июля в Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. О его пропаже опекун Вероника Наумова заявила 26 июня. Тело мальчика после нескольких дней поисков обнаружили в гараже. Наумова призналась, что ребенок погиб еще в декабре. Опекуна отправили в СИЗО до 26 августа. Полная информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU.