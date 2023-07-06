Военные напали на полицейского на челябинском полигоне

07 июля 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

В причинах конфликта разбираются военные следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудник полиции пострадал, пытаясь навести порядок среди нетрезвых военнослужащих на полигоне под Чебаркулем (Челябинская область). Об этом сообщил 7 июля URA.RU источник в правоохранительных органах. «Вечером 6 июля несколько военнослужащих перебрали с алкоголем. На место прибыл сотрудник усиленного наряда, постоянно дежурящего в части. При попытке навести порядок один из военных ударил полицейского», — рассказал инсайдер. По данным издания Baza, старший лейтенант полиции находится в больнице с ушибом груди и гематомой на лице. Все обстоятельства произошедшего выясняют военные следователи. В ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев. В Главное военное следственное управление СКР отправлен соответствующий запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил.

Сотрудник полиции пострадал, пытаясь навести порядок среди нетрезвых военнослужащих на полигоне под Чебаркулем (Челябинская область). Об этом сообщил 7 июля URA.RU источник в правоохранительных органах. «Вечером 6 июля несколько военнослужащих перебрали с алкоголем. На место прибыл сотрудник усиленного наряда, постоянно дежурящего в части. При попытке навести порядок один из военных ударил полицейского», — рассказал инсайдер. По данным издания Baza, старший лейтенант полиции находится в больнице с ушибом груди и гематомой на лице. Все обстоятельства произошедшего выясняют военные следователи. В ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев. В Главное военное следственное управление СКР отправлен соответствующий запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил.