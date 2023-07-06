06 июля 2023

Военные напали на полицейского на челябинском полигоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, боец, горе, армия, берет, голова, руки, солдат, мемориал, военный
В причинах конфликта разбираются военные следователи Фото:

Сотрудник полиции пострадал, пытаясь навести порядок среди нетрезвых военнослужащих на полигоне под Чебаркулем (Челябинская область). Об этом сообщил 7 июля URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Вечером 6 июля несколько военнослужащих перебрали с алкоголем. На место прибыл сотрудник усиленного наряда, постоянно дежурящего в части. При попытке навести порядок один из военных ударил полицейского», — рассказал инсайдер.

По данным издания Baza, старший лейтенант полиции находится в больнице с ушибом груди и гематомой на лице. Все обстоятельства произошедшего выясняют военные следователи.

В ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев. В Главное военное следственное управление СКР отправлен соответствующий запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил.

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Сотрудник полиции пострадал, пытаясь навести порядок среди нетрезвых военнослужащих на полигоне под Чебаркулем (Челябинская область). Об этом сообщил 7 июля URA.RU источник в правоохранительных органах. «Вечером 6 июля несколько военнослужащих перебрали с алкоголем. На место прибыл сотрудник усиленного наряда, постоянно дежурящего в части. При попытке навести порядок один из военных ударил полицейского», — рассказал инсайдер. По данным издания Baza, старший лейтенант полиции находится в больнице с ушибом груди и гематомой на лице. Все обстоятельства произошедшего выясняют военные следователи. В ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев. В Главное военное следственное управление СКР отправлен соответствующий запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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