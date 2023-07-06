Пермяк, с которого сняли обвинения в убийстве ребенка, решил судиться из-за уголовного преследования

07 июля 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Виктор Мошкин решил получить материальную компенсацию за уголовное преследование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель поселка Верхнечусовские городки Пермского края Виктор Мошкин, попавший под уголовное преследование после гибели шестилетней девочки, намерен добиваться реабилитации в суде. Заявление в суд на получение материальной компенсации мужчина собирается подать в июле. На днях Мошкин получил уведомление краевого СУ СКР, что дело в отношении него прекращено в связи с отсутствием события преступления. Статья по теме Чем живет пермский поселок после гибели шестилетней девочки «Виктор Мошкин собирается подать заявление в суд в июле за незаконное уголовное преследование. Сумму иска он пока не раскрывает», — приводит слова мужчины 59.RU. После получения материальной выплаты Мошкин намерен обустроить детскую площадку на месте пожарного колодца, в котором было обнаружено тело ребенка. В августе 2022 года в Верхнечусовских городках пропала шестилетняя девочка. После нескольких дней поиска ее тело было обнаружено в пожарном колодце в нескольких метрах от сельского магазина. Экспертиза не выявила на теле ребенка следов насилия, однако полиция задержала Мошкина, как подозреваемого в убийстве девочки. Несколько месяцев мужчина провел в СИЗО, заявляя, что следствие оказывало на него давление. Ранее Мошкин признался, что мог оказаться под подозрением, поскольку отбывал срок за убийство собственного ребенка, которое, по его словам, он совершил непреднамеренно. По данным 59.RU, в отношении подозреваемого было проведено 25 повторных и дополнительных экспертиз по делу о гибели несовершеннолетней. Все они также показали, что Мошкин не причастен к совершению преступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель поселка Верхнечусовские городки Пермского края Виктор Мошкин, попавший под уголовное преследование после гибели шестилетней девочки, намерен добиваться реабилитации в суде. Заявление в суд на получение материальной компенсации мужчина собирается подать в июле. На днях Мошкин получил уведомление краевого СУ СКР, что дело в отношении него прекращено в связи с отсутствием события преступления. «Виктор Мошкин собирается подать заявление в суд в июле за незаконное уголовное преследование. Сумму иска он пока не раскрывает», — приводит слова мужчины 59.RU. После получения материальной выплаты Мошкин намерен обустроить детскую площадку на месте пожарного колодца, в котором было обнаружено тело ребенка. В августе 2022 года в Верхнечусовских городках пропала шестилетняя девочка. После нескольких дней поиска ее тело было обнаружено в пожарном колодце в нескольких метрах от сельского магазина. Экспертиза не выявила на теле ребенка следов насилия, однако полиция задержала Мошкина, как подозреваемого в убийстве девочки. Несколько месяцев мужчина провел в СИЗО, заявляя, что следствие оказывало на него давление. Ранее Мошкин признался, что мог оказаться под подозрением, поскольку отбывал срок за убийство собственного ребенка, которое, по его словам, он совершил непреднамеренно. По данным 59.RU, в отношении подозреваемого было проведено 25 повторных и дополнительных экспертиз по делу о гибели несовершеннолетней. Все они также показали, что Мошкин не причастен к совершению преступления.