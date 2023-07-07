Bloomberg: Украина намерена национализировать банк российского олигарха Фридмана

07 июля 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Банк планируют национализировать в середине июля, сообщает Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина планирует национализировать Sense Bank, (бывший Альфабанк-Украина) одним из владельцев которого является российский бизнесмен Михаил Фридман, находящийся под санкциями Киева. Об этом сообщает источник, знакомый с планами национализации. Он уточнил, что переход банка властям будет обсуждаться в середине июля. «Украина планирует национализировать Sense Bank, одного из системообразующих кредиторов страны», — сообщил источник. Его слова приводит американское издание Bloomberg . Уточняется, что Украина хочет отнять банк в середине июля. Sense Bank — украинский коммерческий банк. По состоянию на 2022 год в банке обслуживалось более 3 млн физических лиц. Его активы составляли почти 111 миллиардов гривен. Российский бизнесмен Михаил Фридман владеет 32% процентами банка.

Украина планирует национализировать Sense Bank, (бывший Альфабанк-Украина) одним из владельцев которого является российский бизнесмен Михаил Фридман, находящийся под санкциями Киева. Об этом сообщает источник, знакомый с планами национализации. Он уточнил, что переход банка властям будет обсуждаться в середине июля. «Украина планирует национализировать Sense Bank, одного из системообразующих кредиторов страны», — сообщил источник. Его слова приводит американское издание Bloomberg. Уточняется, что Украина хочет отнять банк в середине июля. Sense Bank — украинский коммерческий банк. По состоянию на 2022 год в банке обслуживалось более 3 млн физических лиц. Его активы составляли почти 111 миллиардов гривен. Российский бизнесмен Михаил Фридман владеет 32% процентами банка.