Bloomberg: Украина намерена национализировать банк российского олигарха Фридмана

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Банк планируют национализировать в середине июля, сообщает Bloomberg Фото:

Украина планирует национализировать Sense Bank, (бывший Альфабанк-Украина) одним из владельцев которого является российский бизнесмен Михаил Фридман, находящийся под санкциями Киева. Об этом сообщает источник, знакомый с планами национализации. Он уточнил, что переход банка властям будет обсуждаться в середине июля.

«Украина планирует национализировать Sense Bank, одного из системообразующих кредиторов страны», — сообщил источник. Его слова приводит американское издание Bloomberg. Уточняется, что Украина хочет отнять банк в середине июля.

Sense Bank — украинский коммерческий банк. По состоянию на 2022 год в банке обслуживалось более 3 млн физических лиц. Его активы составляли почти 111 миллиардов гривен. Российский бизнесмен Михаил Фридман владеет 32% процентами банка.

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Украина планирует национализировать Sense Bank, (бывший Альфабанк-Украина) одним из владельцев которого является российский бизнесмен Михаил Фридман, находящийся под санкциями Киева. Об этом сообщает источник, знакомый с планами национализации. Он уточнил, что переход банка властям будет обсуждаться в середине июля. «Украина планирует национализировать Sense Bank, одного из системообразующих кредиторов страны», — сообщил источник. Его слова приводит американское издание Bloomberg. Уточняется, что Украина хочет отнять банк в середине июля. Sense Bank — украинский коммерческий банк. По состоянию на 2022 год в банке обслуживалось более 3 млн физических лиц. Его активы составляли почти 111 миллиардов гривен. Российский бизнесмен Михаил Фридман владеет 32% процентами банка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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