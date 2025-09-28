Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето

Синоптик Тишковец: москвичей ожидает старое бабье лето на грядущей неделе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москву ожидают плюсовые температуры на неделе с 29 сентября по 5 октября
Москву ожидают плюсовые температуры на неделе с 29 сентября по 5 октября Фото:

Москвичей на предстоящей неделе ждет «старое бабье лето» — в столице установится сухая и солнечная погода, обусловленная антициклоном. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На следующей неделе москвичей ждет старое бабье лето», — сообщил Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости. Синоптик пояснил, что уже с понедельника на Москву начнет влиять южная периферия мощного антициклона, что приведет к отсутствию осадков и заметному похолоданию в ночное время.

По его словам, ночные температуры опустятся до +2…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +9…+12. Он также отметил: в ночные и утренние часы во вторник, среду и четверг минимальные значения температуры приблизятся к нулю, местами возможны слабые заморозки. После полудня потеплеет до +8…+13.

В конце недели, как уточнил эксперт, из-за увеличения облачности ночные температуры повысятся и заморозки отступят: минимальные показатели составят +1…+6, а в середине дня воздух прогреется до +9…+14 градусов. Преобладание обширной области повышенного атмосферного давления сохранит сухую и ясную погоду не только в Москве, но и на большей части Русской равнины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Москвичей на предстоящей неделе ждет «старое бабье лето» — в столице установится сухая и солнечная погода, обусловленная антициклоном. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «На следующей неделе москвичей ждет старое бабье лето», — сообщил Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости. Синоптик пояснил, что уже с понедельника на Москву начнет влиять южная периферия мощного антициклона, что приведет к отсутствию осадков и заметному похолоданию в ночное время. По его словам, ночные температуры опустятся до +2…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +9…+12. Он также отметил: в ночные и утренние часы во вторник, среду и четверг минимальные значения температуры приблизятся к нулю, местами возможны слабые заморозки. После полудня потеплеет до +8…+13. В конце недели, как уточнил эксперт, из-за увеличения облачности ночные температуры повысятся и заморозки отступят: минимальные показатели составят +1…+6, а в середине дня воздух прогреется до +9…+14 градусов. Преобладание обширной области повышенного атмосферного давления сохранит сухую и ясную погоду не только в Москве, но и на большей части Русской равнины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...