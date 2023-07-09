Челябинскую бизнес-леди, из-за которой пострадал ребенок, отправили в колонию

Светлану Каменецких приговорили к полутора годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предпринимательницу из Челябинска Светлану Каменецких, на занятии у которой ребенок сломал позвоночник, отправили в колонию общего режима на год и шесть месяцев. Такое решение принял 10 июля Центральный райсуд города.

«Каменецких назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Без штрафа», — сообщили URA.RU в суде.

Во время прений гособвинение запрашивало для Каменецких пять лет колонии. Также наказание предполагало под собой выплату штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Каменецких обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Она организовала курсы восстановления для детей. Во время прохождения такого курса один из ребят упал с натянутой веревки на землю и сломал позвоночник.