09 июля 2023

Челябинскую бизнес-леди, из-за которой пострадал ребенок, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлану Каменецких приговорили к полутора годам колонии Фото:

Предпринимательницу из Челябинска Светлану Каменецких, на занятии у которой ребенок сломал позвоночник, отправили в колонию общего режима на год и шесть месяцев. Такое решение принял 10 июля Центральный райсуд города.

«Каменецких назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Без штрафа», — сообщили URA.RU в суде.

Во время прений гособвинение запрашивало для Каменецких пять лет колонии. Также наказание предполагало под собой выплату штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Каменецких обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Она организовала курсы восстановления для детей. Во время прохождения такого курса один из ребят упал с натянутой веревки на землю и сломал позвоночник.

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Предпринимательницу из Челябинска Светлану Каменецких, на занятии у которой ребенок сломал позвоночник, отправили в колонию общего режима на год и шесть месяцев. Такое решение принял 10 июля Центральный райсуд города. «Каменецких назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Без штрафа», — сообщили URA.RU в суде. Во время прений гособвинение запрашивало для Каменецких пять лет колонии. Также наказание предполагало под собой выплату штрафа в размере 400 тысяч рублей. Каменецких обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Она организовала курсы восстановления для детей. Во время прохождения такого курса один из ребят упал с натянутой веревки на землю и сломал позвоночник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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