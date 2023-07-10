В Перми студию с мрачными интерьерами продают по цене комнаты в общежитии. Фото

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Фотостудия Rosso. Екатеринбург, модель, фотосессия, фотомодель, фотостудия, rosso фотостудия
Фотостудию хотят продать как можно скорее Фото:

В Перми выставлена на продажу фотостудия Art house с мрачными интерьерами, в том числе готического замка. Цена готового бизнеса — 580 тысяч рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит комната в общежитии.

«Срочно продается фотостудия. В стоимость входят аккаунты к социальным сетям с клиентской базой, декорации, источники света. Цена — 580 тысяч», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

В группе студии в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что в наличии имеются семь съемочных зон: классический каминный зал, спальня в стиле лофт, старинный замок, гараж, неоновые фигуры, гирлянда из ламп и геометрические лампы. Общая площадь помещений составляет порядка 150 квадратных метров. Продавец поясняет, что в арт-пространстве можно устраивать не только фотосессии, но и проводить мероприятия или мастер-классы.

Одна из зон оборудована в стиле готического замка
Одна из зон оборудована в стиле готического замка
Также есть классический каминный зал
Также есть классический каминный зал
Продавец оставит не только декорации, но и освещение
Продавец оставит не только декорации, но и освещение

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В Перми выставлена на продажу фотостудия Art house с мрачными интерьерами, в том числе готического замка. Цена готового бизнеса — 580 тысяч рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит комната в общежитии. «Срочно продается фотостудия. В стоимость входят аккаунты к социальным сетям с клиентской базой, декорации, источники света. Цена — 580 тысяч», — сказано в объявлении на сайте «Авито». В группе студии в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что в наличии имеются семь съемочных зон: классический каминный зал, спальня в стиле лофт, старинный замок, гараж, неоновые фигуры, гирлянда из ламп и геометрические лампы. Общая площадь помещений составляет порядка 150 квадратных метров. Продавец поясняет, что в арт-пространстве можно устраивать не только фотосессии, но и проводить мероприятия или мастер-классы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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