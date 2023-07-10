Фотостудию хотят продать как можно скорее Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми выставлена на продажу фотостудия Art house с мрачными интерьерами, в том числе готического замка. Цена готового бизнеса — 580 тысяч рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит комната в общежитии.

«Срочно продается фотостудия. В стоимость входят аккаунты к социальным сетям с клиентской базой, декорации, источники света. Цена — 580 тысяч», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

В группе студии в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что в наличии имеются семь съемочных зон: классический каминный зал, спальня в стиле лофт, старинный замок, гараж, неоновые фигуры, гирлянда из ламп и геометрические лампы. Общая площадь помещений составляет порядка 150 квадратных метров. Продавец поясняет, что в арт-пространстве можно устраивать не только фотосессии, но и проводить мероприятия или мастер-классы.

Одна из зон оборудована в стиле готического замка Сайт Avito, https://www.avito.ru/

Также есть классический каминный зал Сайт Avito, https://www.avito.ru/