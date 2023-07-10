В Челябинске женщина попыталась украсть чужого ребенка. Видео

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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, арест, уаз, участковый, задержанный, подъезд, полиция, патрульный автомобиль, задержание
Сотрудники полиции выявили, что женщина неадекватна и обратились к медикам Фото:

В Челябинске на одной из детских площадок по Краснопольскому проспекту женщина попыталась украсть чужого ребенка. Как сообщили URA.RU 10 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону, она напала на мать ребенка.

«По внешним признакам она (нападавшая — прим. URA.RU) находилась в нестабильном состоянии, адекватно на вопросы не реагировала. Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала женщину в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Сам инцидент произошел в минувшие выходные. Момент нападения на мать с ребенком попал на внешнюю камеру видеофиксации. На нем женщина подходит к матери ребенка и нападает на нее. Очевидцы таких действий попытались успокоить женщину и вызвали полицию.

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В Челябинске на одной из детских площадок по Краснопольскому проспекту женщина попыталась украсть чужого ребенка. Как сообщили URA.RU 10 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону, она напала на мать ребенка. «По внешним признакам она (нападавшая — прим. URA.RU) находилась в нестабильном состоянии, адекватно на вопросы не реагировала. Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала женщину в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Сам инцидент произошел в минувшие выходные. Момент нападения на мать с ребенком попал на внешнюю камеру видеофиксации. На нем женщина подходит к матери ребенка и нападает на нее. Очевидцы таких действий попытались успокоить женщину и вызвали полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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