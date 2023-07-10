В Челябинске на одной из детских площадок по Краснопольскому проспекту женщина попыталась украсть чужого ребенка. Как сообщили URA.RU 10 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону, она напала на мать ребенка.
«По внешним признакам она (нападавшая — прим. URA.RU) находилась в нестабильном состоянии, адекватно на вопросы не реагировала. Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала женщину в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Сам инцидент произошел в минувшие выходные. Момент нападения на мать с ребенком попал на внешнюю камеру видеофиксации. На нем женщина подходит к матери ребенка и нападает на нее. Очевидцы таких действий попытались успокоить женщину и вызвали полицию.
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