Россиянка пропала в Абхазии во время ливней 10 июля 2023 в 21:29 Размер текста - 17 + Россиянка пропала в Абхазии из-за сильных ливней (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Абхазии туристка из России пропала во время ливней. Женщину смыло разлившейся рекой. «Туристка из России пропала в Абхазии во время ливней. Женщину 1972 года рождения смыло разлившейся рекой», — написали в telegram-канале «Известий». Уточняется, что в данный момент ведутся поиски россиянки. Также в посольстве РФ в Республике Абхазия заявили, что с МЧС и Министерством туризма России ведутся тесные контакты. Ранее стало известно о сильных ливнях в Абхазии. Из-за дождей Гагрский район республики остался без электричества, сообщает MK.RU . Также наводнения вынудили некоторых российских туристов перебраться в другие населенные пункты, пишет Life . В Абхазии туристка из России пропала во время ливней. Женщину смыло разлившейся рекой. «Туристка из России пропала в Абхазии во время ливней. Женщину 1972 года рождения смыло разлившейся рекой», — написали в telegram-канале «Известий». Уточняется, что в данный момент ведутся поиски россиянки. Также в посольстве РФ в Республике Абхазия заявили, что с МЧС и Министерством туризма России ведутся тесные контакты. Ранее стало известно о сильных ливнях в Абхазии. Из-за дождей Гагрский район республики остался без электричества, сообщает MK.RU. Также наводнения вынудили некоторых российских туристов перебраться в другие населенные пункты, пишет Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям