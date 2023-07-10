Россиянка пропала в Абхазии во время ливней

В Абхазии туристка из России пропала во время ливней. Женщину смыло разлившейся рекой.
«Туристка из России пропала в Абхазии во время ливней. Женщину 1972 года рождения смыло разлившейся рекой», — написали в telegram-канале «Известий».
Уточняется, что в данный момент ведутся поиски россиянки. Также в посольстве РФ в Республике Абхазия заявили, что с МЧС и Министерством туризма России ведутся тесные контакты.
Ранее стало известно о сильных ливнях в Абхазии. Из-за дождей Гагрский район республики остался без электричества, сообщает MK.RU. Также наводнения вынудили некоторых российских туристов перебраться в другие населенные пункты, пишет Life.
В Абхазии туристка из России пропала во время ливней. Женщину смыло разлившейся рекой. «Туристка из России пропала в Абхазии во время ливней. Женщину 1972 года рождения смыло разлившейся рекой», — написали в telegram-канале «Известий». Уточняется, что в данный момент ведутся поиски россиянки. Также в посольстве РФ в Республике Абхазия заявили, что с МЧС и Министерством туризма России ведутся тесные контакты. Ранее стало известно о сильных ливнях в Абхазии. Из-за дождей Гагрский район республики остался без электричества, сообщает MK.RU. Также наводнения вынудили некоторых российских туристов перебраться в другие населенные пункты, пишет Life.