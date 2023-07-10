Россиянка пропала в Абхазии во время ливней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, ливень, потоп, дождь
Россиянка пропала в Абхазии из-за сильных ливней (архивное фото) Фото:

В Абхазии туристка из России пропала во время ливней. Женщину смыло разлившейся рекой.

«Туристка из России пропала в Абхазии во время ливней. Женщину 1972 года рождения смыло разлившейся рекой», — написали в telegram-канале «Известий».

Уточняется, что в данный момент ведутся поиски россиянки. Также в посольстве РФ в Республике Абхазия заявили, что с МЧС и Министерством туризма России ведутся тесные контакты.

Ранее стало известно о сильных ливнях в Абхазии. Из-за дождей Гагрский район республики остался без электричества, сообщает MK.RU. Также наводнения вынудили некоторых российских туристов перебраться в другие населенные пункты, пишет Life.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Абхазии туристка из России пропала во время ливней. Женщину смыло разлившейся рекой. «Туристка из России пропала в Абхазии во время ливней. Женщину 1972 года рождения смыло разлившейся рекой», — написали в telegram-канале «Известий». Уточняется, что в данный момент ведутся поиски россиянки. Также в посольстве РФ в Республике Абхазия заявили, что с МЧС и Министерством туризма России ведутся тесные контакты. Ранее стало известно о сильных ливнях в Абхазии. Из-за дождей Гагрский район республики остался без электричества, сообщает MK.RU. Также наводнения вынудили некоторых российских туристов перебраться в другие населенные пункты, пишет Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...