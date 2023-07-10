«Ведомости»: бюджет станет платить на 35% больше семьям с детьми

11 июля 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Рост прожиточного минимума увеличит выплаты для пособий на ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Выплаты ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка в ближайшие два года увеличатся в среднем на 35% по сравнению с действующим бюджетом Социального фонда. Это связано с постепенным ростом размера прожиточного минимума и переходом выплат на единое пособие. «Финансирование выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из федерального бюджета увеличится в 2024—2025 гг. в среднем на 35%», — передают «Ведомости» содержание проектировок бюджета на 2024—2026. Ранее URA.RU сообщало о расширении выплат для мам, которые приняли решение выйти на работу раньше времени. Женщина по выходу на работу, будет продолжать получать пособие на ребенка до полутора лет.

Выплаты ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка в ближайшие два года увеличатся в среднем на 35% по сравнению с действующим бюджетом Социального фонда. Это связано с постепенным ростом размера прожиточного минимума и переходом выплат на единое пособие. «Финансирование выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из федерального бюджета увеличится в 2024—2025 гг. в среднем на 35%», — передают «Ведомости» содержание проектировок бюджета на 2024—2026. Ранее URA.RU сообщало о расширении выплат для мам, которые приняли решение выйти на работу раньше времени. Женщина по выходу на работу, будет продолжать получать пособие на ребенка до полутора лет.