«Ведомости»: бюджет станет платить на 35% больше семьям с детьми

Выплаты ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка в ближайшие два года увеличатся в среднем на 35% по сравнению с действующим бюджетом Социального фонда. Это связано с постепенным ростом размера прожиточного минимума и переходом выплат на единое пособие.
«Финансирование выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из федерального бюджета увеличится в 2024—2025 гг. в среднем на 35%», — передают «Ведомости» содержание проектировок бюджета на 2024—2026.
Ранее URA.RU сообщало о расширении выплат для мам, которые приняли решение выйти на работу раньше времени. Женщина по выходу на работу, будет продолжать получать пособие на ребенка до полутора лет.
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