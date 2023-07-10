10 июля 2023

«Ведомости»: бюджет станет платить на 35% больше семьям с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост прожиточного минимума увеличит выплаты для пособий на ребенка Фото:

Выплаты ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка в ближайшие два года увеличатся в среднем на 35% по сравнению с действующим бюджетом Социального фонда. Это связано с постепенным ростом размера прожиточного минимума и переходом выплат на единое пособие.

«Финансирование выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из федерального бюджета увеличится в 2024—2025 гг. в среднем на 35%», — передают «Ведомости» содержание проектировок бюджета на 2024—2026.

Ранее URA.RU сообщало о расширении выплат для мам, которые приняли решение выйти на работу раньше времени. Женщина по выходу на работу, будет продолжать получать пособие на ребенка до полутора лет.

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Выплаты ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка в ближайшие два года увеличатся в среднем на 35% по сравнению с действующим бюджетом Социального фонда. Это связано с постепенным ростом размера прожиточного минимума и переходом выплат на единое пособие. «Финансирование выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из федерального бюджета увеличится в 2024—2025 гг. в среднем на 35%», — передают «Ведомости» содержание проектировок бюджета на 2024—2026. Ранее URA.RU сообщало о расширении выплат для мам, которые приняли решение выйти на работу раньше времени. Женщина по выходу на работу, будет продолжать получать пособие на ребенка до полутора лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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