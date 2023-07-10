10 июля 2023

Попасть на долгожданную премьеру в пермский театр можно только с помощью лотереи

На премьеру балета «Раймонда» в пермском театре билеты остались только у организаторов розыгрыша
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старые здания Перми., пермский, оперный театр
Попасть на премьеру в театр оперы и балета осталась только одна возможность Фото:

В Пермском театре оперы и балета в ближайший уикэнд состоятся премьерные показы балета «Раймонда» — главной постановки завершения сезона. Билеты на нее давно раскуплены, но попасть на в театр все-таки возможно. Пригласительные разыгрывает ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА».

«Розыгрыш. Два пригласительных, каждый на две персоны на балет „Раймонда“ А. Глазунова (12+) в Пермский театр оперы и балета 15 июля», — сообщается на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в лотерее, нужно подписаться на паблик и поделиться записью о розыгрыше.

Впервые балет «Раймонда» Александра Глазунова был поставлен 125 лет назад в 1898 году. К этому юбилею приурочено возвращение балета Глазунова—Петипа на пермскую сцену — над постановкой «Раймонды» работают балетмейстеры Елена Панкова и Антон Пимонов, дирижер Петр Белякин и художницы Альона Пикалова и Татьяна Ногинова.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском театре оперы и балета в ближайший уикэнд состоятся премьерные показы балета «Раймонда» — главной постановки завершения сезона. Билеты на нее давно раскуплены, но попасть на в театр все-таки возможно. Пригласительные разыгрывает ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА». «Розыгрыш. Два пригласительных, каждый на две персоны на балет „Раймонда“ А. Глазунова (12+) в Пермский театр оперы и балета 15 июля», — сообщается на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в лотерее, нужно подписаться на паблик и поделиться записью о розыгрыше. Впервые балет «Раймонда» Александра Глазунова был поставлен 125 лет назад в 1898 году. К этому юбилею приурочено возвращение балета Глазунова—Петипа на пермскую сцену — над постановкой «Раймонды» работают балетмейстеры Елена Панкова и Антон Пимонов, дирижер Петр Белякин и художницы Альона Пикалова и Татьяна Ногинова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...