В Комсомольске-на-Амуре задержаны сирийские террористы. Видео

12 июля 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ нашли переписку задержанных с сирийскими террористами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) задержала сирийских террористов в Комсомольске-на-Амуре. Злоумышленники отправляли деньги экстремистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Об этом сообщил telegram-канал Zvezdanews. «Сотрудники ФСБ задержали участников террористической ячейки. Они финансово помогали запрещенной в РФ экстремистской организации „Хайят Тахрир аш-Шам“», — говорится в сообщении. По данным канала, в качестве доказательства у задержанных была изъята переписка в соцсетях с террористами в Сирии. Ранее ФСБ предотвратила попытку атаки украинских дронов на аэродром Северский в Ивановской области, передает «Утро.ру». ФСБ также остановила попытку диверсии в Керчи (Крым) со стороны гражданина России и Украины.

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) задержала сирийских террористов в Комсомольске-на-Амуре. Злоумышленники отправляли деньги экстремистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Об этом сообщил telegram-канал Zvezdanews. «Сотрудники ФСБ задержали участников террористической ячейки. Они финансово помогали запрещенной в РФ экстремистской организации „Хайят Тахрир аш-Шам“», — говорится в сообщении. По данным канала, в качестве доказательства у задержанных была изъята переписка в соцсетях с террористами в Сирии. Ранее ФСБ предотвратила попытку атаки украинских дронов на аэродром Северский в Ивановской области, передает «Утро.ру». ФСБ также остановила попытку диверсии в Керчи (Крым) со стороны гражданина России и Украины.