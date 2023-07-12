В Комсомольске-на-Амуре задержаны сирийские террористы. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, печь, госбезопасность
Сотрудники ФСБ нашли переписку задержанных с сирийскими террористами Фото:

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) задержала сирийских террористов в Комсомольске-на-Амуре. Злоумышленники отправляли деньги экстремистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Об этом сообщил telegram-канал Zvezdanews.

«Сотрудники ФСБ задержали участников террористической ячейки. Они финансово помогали запрещенной в РФ экстремистской организации „Хайят Тахрир аш-Шам“», — говорится в сообщении. По данным канала, в качестве доказательства у задержанных была изъята переписка в соцсетях с террористами в Сирии.

Ранее ФСБ предотвратила попытку атаки украинских дронов на аэродром Северский в Ивановской области, передает «Утро.ру». ФСБ также остановила попытку диверсии в Керчи (Крым) со стороны гражданина России и Украины.

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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) задержала сирийских террористов в Комсомольске-на-Амуре. Злоумышленники отправляли деньги экстремистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Об этом сообщил telegram-канал Zvezdanews. «Сотрудники ФСБ задержали участников террористической ячейки. Они финансово помогали запрещенной в РФ экстремистской организации „Хайят Тахрир аш-Шам“», — говорится в сообщении. По данным канала, в качестве доказательства у задержанных была изъята переписка в соцсетях с террористами в Сирии. Ранее ФСБ предотвратила попытку атаки украинских дронов на аэродром Северский в Ивановской области, передает «Утро.ру». ФСБ также остановила попытку диверсии в Керчи (Крым) со стороны гражданина России и Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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