Песков раскрыл, кто ответственен за теракты в РФ

Песков: Киев виноват в терактах против России

25 мая 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Теракты против России организует Киев, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Теракты против России организует Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это вопросы к спецслужбам. Информация общеизвестна. Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны и СВО», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что ответственность за все происходящие ЧП лежит именно на террористах, а не на российских силовиках, которые борются с исполнителями терактов, и не на местных властях.

Теракты против России организует Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это вопросы к спецслужбам. Информация общеизвестна. Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны и СВО», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что ответственность за все происходящие ЧП лежит именно на террористах, а не на российских силовиках, которые борются с исполнителями терактов, и не на местных властях.