Песков раскрыл, кто ответственен за теракты в РФ

Теракты против России организует Киев, заявил Дмитрий Песков
Теракты против России организует Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Это вопросы к спецслужбам. Информация общеизвестна. Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны и СВО», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что ответственность за все происходящие ЧП лежит именно на террористах, а не на российских силовиках, которые борются с исполнителями терактов, и не на местных властях.
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