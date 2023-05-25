Песков раскрыл, кто ответственен за теракты в РФ

Песков: Киев виноват в терактах против России
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Теракты против России организует Киев, заявил Дмитрий Песков Фото:

Теракты против России организует Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Это вопросы к спецслужбам. Информация общеизвестна. Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны и СВО», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что ответственность за все происходящие ЧП лежит именно на террористах, а не на российских силовиках, которые борются с исполнителями терактов, и не на местных властях.

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Теракты против России организует Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это вопросы к спецслужбам. Информация общеизвестна. Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны и СВО», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что ответственность за все происходящие ЧП лежит именно на террористах, а не на российских силовиках, которые борются с исполнителями терактов, и не на местных властях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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