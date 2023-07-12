12 июля 2023

На челябинском озере упавшая сосна повредила автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Упавшие деревья после урагана. Тюмень, ураган, штормовое предупреждение, автомобиль, сломанное дерево, шторм, упавшее дерево, дерево упало на машину
Очевидцы считают, что дерево было спилено Фото:

На озере Тургояк (Миасс, Челябинская область) 12 июля упавшая сосна повредила автомобиль. Кадрами поделились очевидцы.

«На Тургояке. Пострадала тачка», — делится аноним в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «Вконтакте».

В комментариях отмечают, что сосна была спилена и опиралась на другие деревья. Несколько жителей обратили внимание на то, что рядом есть другое спиленное дерево, которое может упасть в любой момент.

Синоптики прогнозировали ураган, грозы и ливни в Челябинской области 12 июля. Челябинские спасатели в этот день просили горожан покинуть пляж из-за сильного ветра.

Сосна упала на автомобиль у озера Тургояк
Сосна упала на автомобиль у озера Тургояк
Жители считают, что рядом есть еще одно опасное дерево
Жители считают, что рядом есть еще одно опасное дерево

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На озере Тургояк (Миасс, Челябинская область) 12 июля упавшая сосна повредила автомобиль. Кадрами поделились очевидцы. «На Тургояке. Пострадала тачка», — делится аноним в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «Вконтакте». В комментариях отмечают, что сосна была спилена и опиралась на другие деревья. Несколько жителей обратили внимание на то, что рядом есть другое спиленное дерево, которое может упасть в любой момент. Синоптики прогнозировали ураган, грозы и ливни в Челябинской области 12 июля. Челябинские спасатели в этот день просили горожан покинуть пляж из-за сильного ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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