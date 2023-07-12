Очевидцы считают, что дерево было спилено
На озере Тургояк (Миасс, Челябинская область) 12 июля упавшая сосна повредила автомобиль. Кадрами поделились очевидцы.
«На Тургояке. Пострадала тачка», — делится аноним в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «Вконтакте».
В комментариях отмечают, что сосна была спилена и опиралась на другие деревья. Несколько жителей обратили внимание на то, что рядом есть другое спиленное дерево, которое может упасть в любой момент.
Синоптики прогнозировали ураган, грозы и ливни в Челябинской области 12 июля. Челябинские спасатели в этот день просили горожан покинуть пляж из-за сильного ветра.
Сосна упала на автомобиль у озера Тургояк
Жители считают, что рядом есть еще одно опасное дерево
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