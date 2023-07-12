На челябинском озере упавшая сосна повредила автомобиль. Фото

13 июля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Очевидцы считают, что дерево было спилено Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На озере Тургояк (Миасс, Челябинская область) 12 июля упавшая сосна повредила автомобиль. Кадрами поделились очевидцы. «На Тургояке. Пострадала тачка», — делится аноним в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «Вконтакте». В комментариях отмечают, что сосна была спилена и опиралась на другие деревья. Несколько жителей обратили внимание на то, что рядом есть другое спиленное дерево, которое может упасть в любой момент. Синоптики прогнозировали ураган, грозы и ливни в Челябинской области 12 июля. Челябинские спасатели в этот день просили горожан покинуть пляж из-за сильного ветра. Сосна упала на автомобиль у озера Тургояк фото: паблик «Инцидент Миасс» в соцсети «Вконтакте». Жители считают, что рядом есть еще одно опасное дерево фото: паблик «Инцидент Миасс» в соцсети «Вконтакте».

На озере Тургояк (Миасс, Челябинская область) 12 июля упавшая сосна повредила автомобиль. Кадрами поделились очевидцы. «На Тургояке. Пострадала тачка», — делится аноним в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «Вконтакте». В комментариях отмечают, что сосна была спилена и опиралась на другие деревья. Несколько жителей обратили внимание на то, что рядом есть другое спиленное дерево, которое может упасть в любой момент. Синоптики прогнозировали ураган, грозы и ливни в Челябинской области 12 июля. Челябинские спасатели в этот день просили горожан покинуть пляж из-за сильного ветра.