Полпред Якушев оценил новый кампус в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, выступая на правительственной комиссии по региональному развитию, высоко оценил проект кампуса в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. На днях там началось строительство второй очереди студенческого городка, сообщает пресс-служба полпреда.
«Инфраструктура, которая создается в кампусе, очень качественная. Уже построены общежития и ряд инфраструктурных объектов кампуса. Начинается строительство учебных корпусов. Все, кто будет получать образование на этой площадке, смогут не только обретать новые знания, но и серьезно заниматься наукой, развиваться как личности», — отметил Владимир Якушев.
В Новокольцовском районе Екатеринбурга окончилось строительство первой очереди кампуса Уральского федерального университета (УрФУ). Его возведение завершилось открытием медицинского и общественного центров университета. Студенты смогут посетить их уже в новом учебном году, но корреспонденту URA.RU удалось ознакомиться с объектами раньше.
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