Полпред Якушев оценил новый кампус в Екатеринбурге

Полпред Якушев: в новом кампусе УрФУ создается качественная инфраструктура
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт строительства второй очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, якушев владимир, фурсенко андрей
Владимир Якушев накануне дал старт строительству второй очереди студенческого городка в Новокольцовском Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, выступая на правительственной комиссии по региональному развитию, высоко оценил проект кампуса в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. На днях там началось строительство второй очереди студенческого городка, сообщает пресс-служба полпреда.

«Инфраструктура, которая создается в кампусе, очень качественная. Уже построены общежития и ряд инфраструктурных объектов кампуса. Начинается строительство учебных корпусов. Все, кто будет получать образование на этой площадке, смогут не только обретать новые знания, но и серьезно заниматься наукой, развиваться как личности», — отметил Владимир Якушев.

В Новокольцовском районе Екатеринбурга окончилось строительство первой очереди кампуса Уральского федерального университета (УрФУ). Его возведение завершилось открытием медицинского и общественного центров университета. Студенты смогут посетить их уже в новом учебном году, но корреспонденту URA.RU удалось ознакомиться с объектами раньше.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, выступая на правительственной комиссии по региональному развитию, высоко оценил проект кампуса в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. На днях там началось строительство второй очереди студенческого городка, сообщает пресс-служба полпреда. «Инфраструктура, которая создается в кампусе, очень качественная. Уже построены общежития и ряд инфраструктурных объектов кампуса. Начинается строительство учебных корпусов. Все, кто будет получать образование на этой площадке, смогут не только обретать новые знания, но и серьезно заниматься наукой, развиваться как личности», — отметил Владимир Якушев. В Новокольцовском районе Екатеринбурга окончилось строительство первой очереди кампуса Уральского федерального университета (УрФУ). Его возведение завершилось открытием медицинского и общественного центров университета. Студенты смогут посетить их уже в новом учебном году, но корреспонденту URA.RU удалось ознакомиться с объектами раньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...