Украина получила кассетные боеприпасы: главное к вечеру 13 июля

ВСУ еще пока не использовали кассетные боеприпасы, утверждает Александр Тарнавский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командующий операцией объединенных сил «Таврия» Александр Тарнавский объявил о получении Вооруженными силами Украины (ВСУ) запрещенных международной конвенцией кассетных боеприпасов от США. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 июля.
- Александр Тарнавский заявил, что ВСУ уже получили кассетные боеприпасы от США. Однако, по его словам, Украина пока не использовала эти снаряды.
- Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВСУ отказываются использовать немецкие танки Leopard, так как они являются приоритетной целью для российских солдат. Путин также отметил, что с начала июня уничтожено 311 вражеских танков, причем иностранные танки горят лучше советских.
- Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины при условии соблюдения гарантий безопасности России. Путин президент подчеркнул, что каждое государство имеет право на свою безопасность, но это не должно угрожать безопасности других стран.
- В результате действий системы противовоздушной обороны (ПВО), ВС РФ перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS за последние сутки. Кроме того, было сбито 14 беспилотников Вооруженных сил Украины.
- ВСУ проявляют активность в районе левобережной части Днепра с целью пробиться к Каховской ГЭС, используя дроны, минометы и артиллерию. Российские силы, в свою очередь, успешно сдерживают атаки, а также применяют беспилотники, минометы и артиллерию.
- ФСБ России задержала двух граждан России, которые собирали данные о военных объектах в Курской области с целью передачи их Службе безопасности Украины. Также был задержан житель Орловской области, активист ЛГБТ-движения и трансгендер, за перевод средств Вооруженным силам Украины.
- Вооруженные силы РФ совершили ночной высокоточный удар по местам хранения боеприпасов украинской армии с использованием оружия морского базирования. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил Пятому каналу, что все цели были уничтожены.
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