Российский военный объяснил, как кассетные бомбы повлияют на ход СВО

Капитан запаса ВС РФ Дандыкин: кассетные снаряды у ВСУ приведут к жертвам среди гражданских

13 июля 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Кассетные снаряды являются серьезным оружием, которое может привести к жертвам среди мирных, отметил Василий Дандыкин Фото: Spc. Derek Mustard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Использование украинскими силами запрещенных кассетных снарядов в зоне спецоперации приведет к увеличению жертв среди мирного населения. С таким предположением выступил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Кассетные боеприпасы — это крайне серьезное оружие. <…> Я думаю, что результатом использования этого оружия ВСУ станет только большое число пострадавших среди мирного населения», — пояснил Василий Дандыкин в разговоре с «Лента.ру». При этом ветеран отметил, что «в случае чего» Россия будет вынуждена перейти к ответным мерам. Кассетные снаряды способны покрывать большую площадь кумулятивными снарядами. По словам Дандыкина, данные снаряды можно успешно использовать при наступлении. Тем не менее он подытоживает, что Украина не может достигнуть успехов в своем контрнаступлении, несмотря на военную поддержку со стороны Запада. В США пообещали передать Украине кассетные снаряды с целью поддержания украинского контрнаступления. Данное решение одобрил глава Шатов Джо Байден. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили передачу снарядов, передает «Национальная служба новостей». При этом на Украине не отрицают возможности ответного удара со стороны РФ. В Пентагоне уличили США в лицемерии за отправку этих снарядов, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Использование украинскими силами запрещенных кассетных снарядов в зоне спецоперации приведет к увеличению жертв среди мирного населения. С таким предположением выступил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Кассетные боеприпасы — это крайне серьезное оружие. <…> Я думаю, что результатом использования этого оружия ВСУ станет только большое число пострадавших среди мирного населения», — пояснил Василий Дандыкин в разговоре с «Лента.ру». При этом ветеран отметил, что «в случае чего» Россия будет вынуждена перейти к ответным мерам. Кассетные снаряды способны покрывать большую площадь кумулятивными снарядами. По словам Дандыкина, данные снаряды можно успешно использовать при наступлении. Тем не менее он подытоживает, что Украина не может достигнуть успехов в своем контрнаступлении, несмотря на военную поддержку со стороны Запада. В США пообещали передать Украине кассетные снаряды с целью поддержания украинского контрнаступления. Данное решение одобрил глава Шатов Джо Байден. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили передачу снарядов, передает «Национальная служба новостей». При этом на Украине не отрицают возможности ответного удара со стороны РФ. В Пентагоне уличили США в лицемерии за отправку этих снарядов, сообщает телеканал 360.