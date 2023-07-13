ФСБ задержала россиян, которые шпионили за объектами Минобороны РФ в пользу СБУ

ФСБ задержала двух граждан России, которые собирали данные объектах Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два гражданина России были задержаны за сбор данных о военных объектах Минобороны России в Курской области. Они планировали отправить информацию СБУ. Об этом сообщает ФСБ России.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у задержанных изъяты переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий украинской стороны», — передает ФСБ России на своем
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