ФСБ задержала россиян, которые шпионили за объектами Минобороны РФ в пользу СБУ

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
ФСБ задержала двух граждан России, которые собирали данные объектах Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Два гражданина России были задержаны за сбор данных о военных объектах Минобороны России в Курской области. Они планировали отправить информацию СБУ. Об этом сообщает ФСБ России.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у задержанных изъяты переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий украинской стороны», — передает ФСБ России на своем официальном сайте. Отмечается, что были задержаны два гражданина России. Против них возбуждены уголовные дела по статье о госзимене. Два гражданина России заключены под стражу.

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Два гражданина России были задержаны за сбор данных о военных объектах Минобороны России в Курской области. Они планировали отправить информацию СБУ. Об этом сообщает ФСБ России. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у задержанных изъяты переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий украинской стороны», — передает ФСБ России на своем официальном сайте. Отмечается, что были задержаны два гражданина России. Против них возбуждены уголовные дела по статье о госзимене. Два гражданина России заключены под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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