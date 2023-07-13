ФСБ задержала трансгендера за госизмену. Видео

13 июля 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

ЛГБТ-активист спонсировал ВСУ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителя Орловской области, ЛГБТ-активиста и трансгендера задержали за перевод средств Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи ВСУ», — передает ТАСС заявление ЦОС ФСБ. Отмечается, что раньше ЛГБТ-активист был женщиной, однако позже он решил сменить пол. Он также был волонтером правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо» (признан Минюстом РФ иноагентом). В отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в государственной измене. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Жителя Орловской области, ЛГБТ-активиста и трансгендера задержали за перевод средств Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи ВСУ», — передает ТАСС заявление ЦОС ФСБ. Отмечается, что раньше ЛГБТ-активист был женщиной, однако позже он решил сменить пол. Он также был волонтером правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо» (признан Минюстом РФ иноагентом). В отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в государственной измене. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.