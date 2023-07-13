ФСБ задержала трансгендера за госизмену. Видео

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ЛГБТ-активист спонсировал ВСУ Фото:

Жителя Орловской области, ЛГБТ-активиста и трансгендера задержали за перевод средств Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи ВСУ», — передает ТАСС заявление ЦОС ФСБ. Отмечается, что раньше ЛГБТ-активист был женщиной, однако позже он решил сменить пол. Он также был волонтером правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо» (признан Минюстом РФ иноагентом).

В отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в государственной измене. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

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Жителя Орловской области, ЛГБТ-активиста и трансгендера задержали за перевод средств Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи ВСУ», — передает ТАСС заявление ЦОС ФСБ. Отмечается, что раньше ЛГБТ-активист был женщиной, однако позже он решил сменить пол. Он также был волонтером правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо» (признан Минюстом РФ иноагентом). В отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в государственной измене. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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