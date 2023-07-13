13 июля 2023

Текслер соберет элиту ЕР, чтобы обсудить будущего спикера челябинского заксобрания

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер проведет региональную конференцию ЕР в Челябинске Фото:

Региональная конференция «Единой России» пройдет в Челябинске 18 июля под руководством губернатора Алексея Текслера, сообщили URA.RU в областном отделении ЕР. Среди других вопросов будет обсуждаться кандидатура будущего спикера заксобрания региона.

«Во вторник, 18 июля, в Челябинске состоится XXXVIII конференция регионального отделения партии „Единая Россия“. Возглавит ее работу секретарь реготделения партии, губернатор Челябинской области Текслер. Партийцы определят стратегию предстоящей избирательной кампании 2024 года, проведут ротацию кадров», — пояснили URA.RU в региональном отделении.

В работе мероприятия примут депутаты различного уровня, секретари и главы, активы местных отделений и делегаты от муниципалитетов, координаторы партийных проектов, волонтеры и общественники. Среди прочих вопросов едионороссы должны окончательно утвердить кандидатуру вице-спикера ЗСО Олега Гербера для избрания его председателем областного парламента.

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Региональная конференция «Единой России» пройдет в Челябинске 18 июля под руководством губернатора Алексея Текслера, сообщили URA.RU в областном отделении ЕР. Среди других вопросов будет обсуждаться кандидатура будущего спикера заксобрания региона. «Во вторник, 18 июля, в Челябинске состоится XXXVIII конференция регионального отделения партии „Единая Россия“. Возглавит ее работу секретарь реготделения партии, губернатор Челябинской области Текслер. Партийцы определят стратегию предстоящей избирательной кампании 2024 года, проведут ротацию кадров», — пояснили URA.RU в региональном отделении. В работе мероприятия примут депутаты различного уровня, секретари и главы, активы местных отделений и делегаты от муниципалитетов, координаторы партийных проектов, волонтеры и общественники. Среди прочих вопросов едионороссы должны окончательно утвердить кандидатуру вице-спикера ЗСО Олега Гербера для избрания его председателем областного парламента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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