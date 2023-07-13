Текслер соберет элиту ЕР, чтобы обсудить будущего спикера челябинского заксобрания

14 июля 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер проведет региональную конференцию ЕР в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Региональная конференция «Единой России» пройдет в Челябинске 18 июля под руководством губернатора Алексея Текслера, сообщили URA.RU в областном отделении ЕР. Среди других вопросов будет обсуждаться кандидатура будущего спикера заксобрания региона. «Во вторник, 18 июля, в Челябинске состоится XXXVIII конференция регионального отделения партии „Единая Россия“. Возглавит ее работу секретарь реготделения партии, губернатор Челябинской области Текслер. Партийцы определят стратегию предстоящей избирательной кампании 2024 года, проведут ротацию кадров», — пояснили URA.RU в региональном отделении. В работе мероприятия примут депутаты различного уровня, секретари и главы, активы местных отделений и делегаты от муниципалитетов, координаторы партийных проектов, волонтеры и общественники. Среди прочих вопросов едионороссы должны окончательно утвердить кандидатуру вице-спикера ЗСО Олега Гербера для избрания его председателем областного парламента.

Региональная конференция «Единой России» пройдет в Челябинске 18 июля под руководством губернатора Алексея Текслера, сообщили URA.RU в областном отделении ЕР. Среди других вопросов будет обсуждаться кандидатура будущего спикера заксобрания региона. «Во вторник, 18 июля, в Челябинске состоится XXXVIII конференция регионального отделения партии „Единая Россия“. Возглавит ее работу секретарь реготделения партии, губернатор Челябинской области Текслер. Партийцы определят стратегию предстоящей избирательной кампании 2024 года, проведут ротацию кадров», — пояснили URA.RU в региональном отделении. В работе мероприятия примут депутаты различного уровня, секретари и главы, активы местных отделений и делегаты от муниципалитетов, координаторы партийных проектов, волонтеры и общественники. Среди прочих вопросов едионороссы должны окончательно утвердить кандидатуру вице-спикера ЗСО Олега Гербера для избрания его председателем областного парламента.