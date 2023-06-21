Будущего спикера челябинского заксобрания согласовали в верхах ЕР

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Заседание Законодательного собрания. Челябинск , депутаты зсо, голосование, гербер олег
Олег Гербер получил очередное соглашение перед избранием Фото:

Кадровая комиссия Уральского МКС «Единой России» поддержала кандидатуру Олега Гербера как будущего спикера челябинского заксобрания. Об этом сообщили 21 июня URA.RU в региональном отделении партии.

«Заседание комиссии состоялось. Кандидатура Гербера получила одобрение. Теперь ее должны обсудить на ближайшей региональной партконференции», — пояснили URA.RU в реготделении «ЕР».

После того, как за Гербера проголосуют делегаты конференции, фракция «Единой России» вынесет вопрос на ближайшую сессию областного парламента в конце июля. Поскольку единороссы составляют в ЗСО большинство, его избрание предопределено.

Пост председателя заксобрания вакантен с 15 июня после досрочной отставки Александра Лазарева. Он занял должность вице-губернатора по работе с новыми регионами РФ. Гербер руководит фракцией «ЕР» в заксобрании, являясь также его вице-спикером.

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Кадровая комиссия Уральского МКС «Единой России» поддержала кандидатуру Олега Гербера как будущего спикера челябинского заксобрания. Об этом сообщили 21 июня URA.RU в региональном отделении партии. «Заседание комиссии состоялось. Кандидатура Гербера получила одобрение. Теперь ее должны обсудить на ближайшей региональной партконференции», — пояснили URA.RU в реготделении «ЕР». После того, как за Гербера проголосуют делегаты конференции, фракция «Единой России» вынесет вопрос на ближайшую сессию областного парламента в конце июля. Поскольку единороссы составляют в ЗСО большинство, его избрание предопределено. Пост председателя заксобрания вакантен с 15 июня после досрочной отставки Александра Лазарева. Он занял должность вице-губернатора по работе с новыми регионами РФ. Гербер руководит фракцией «ЕР» в заксобрании, являясь также его вице-спикером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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