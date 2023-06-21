Будущего спикера челябинского заксобрания согласовали в верхах ЕР

Олег Гербер получил очередное соглашение перед избранием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кадровая комиссия Уральского МКС «Единой России» поддержала кандидатуру Олега Гербера как будущего спикера челябинского заксобрания. Об этом сообщили 21 июня URA.RU в региональном отделении партии.

«Заседание комиссии состоялось. Кандидатура Гербера получила одобрение. Теперь ее должны обсудить на ближайшей региональной партконференции», — пояснили URA.RU в реготделении «ЕР».

После того, как за Гербера проголосуют делегаты конференции, фракция «Единой России» вынесет вопрос на ближайшую сессию областного парламента в конце июля. Поскольку единороссы составляют в ЗСО большинство, его избрание предопределено.

Пост председателя заксобрания вакантен с 15 июня после досрочной отставки Александра Лазарева. Он занял должность вице-губернатора по работе с новыми регионами РФ. Гербер руководит фракцией «ЕР» в заксобрании, являясь также его вице-спикером.