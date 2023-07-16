В Германии объяснили, чем отказ РФ от зерновой сделки опасен для Украины

Spiegel: отказ России от зерновой сделки станет проблемой для Украины
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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, сельское хозяйство, уборка хлеба
Украина нуждается в денежных средствах от зернового соглашения Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Отказ России от участия в зерновой сделке обернется проблемой для Украины при восстановлении страны. Об этом сообщила немецкий экономист по сельскому хозяйству Беттина Рудлофф.

«Это (отказ РФ от зерновой сделки — прим. URA.RU) может стать проблемой для восстановления страны в долгосрочной перспективе», — заявила Рудлофф в беседе со Spiegel. Она отметила, что при неопределенности в экономике Украины фермеры останутся без работы.

Авторы статьи подчеркнули, что Украина нуждается в денежных средствах от зерновой сделки. Отмечается, что урожай Украины становится меньше из-за заминированных полей и нехватки рабочей силы.

По словам автора статьи, зерновое соглашение имеет символическое значение. Зерновая сделка является сейсмографом шансов на заключение соглашений с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обязательства, передает «Национальная служба новостей». Накануне в беседе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой Путин сообщил, что главная задача зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной.

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Отказ России от участия в зерновой сделке обернется проблемой для Украины при восстановлении страны. Об этом сообщила немецкий экономист по сельскому хозяйству Беттина Рудлофф. «Это (отказ РФ от зерновой сделки — прим. URA.RU) может стать проблемой для восстановления страны в долгосрочной перспективе», — заявила Рудлофф в беседе со Spiegel. Она отметила, что при неопределенности в экономике Украины фермеры останутся без работы. Авторы статьи подчеркнули, что Украина нуждается в денежных средствах от зерновой сделки. Отмечается, что урожай Украины становится меньше из-за заминированных полей и нехватки рабочей силы. По словам автора статьи, зерновое соглашение имеет символическое значение. Зерновая сделка является сейсмографом шансов на заключение соглашений с Россией. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обязательства, передает «Национальная служба новостей». Накануне в беседе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой Путин сообщил, что главная задача зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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