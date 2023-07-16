В этом году Царские дни проходят в 31-й раз Фото: Фонд святой Екатерины / Евгений Поторочин

В главных богослужениях и крестном ходе, которые стали завершением Царских дней в Екатеринбурге, приняли участие 40 тысяч православных верующих. Этот крестный ход стал одним из самых масштабных, сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, который поддерживает праздничные мероприятия.

«Подходят к концу Царские дни, посвященные духовному подвигу святой царской семьи и их верных подданных. В ночь с воскресенья на понедельник состоялись главные богослужения и крестный ход, в которых приняли участие около 40 тысяч православных верующих», — рассказали в Фонде.

Крестный ход благословил святейший патриарх Кирилл. Его обращение передал член священного Синода, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Сначала верующие провели ночное богослужение у Храма-на-Крови, затем отправились на Ганину Яму. По пути следования паломников сопровождал колокольный звон — традиция символизирует присутствие церкви и продолжает песни ангелов, которые пели в момент рождения Иисуса Христа.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отмечает, что за последние 30 лет в России построили сотни храмов во имя царской семьи. «И в каждом месте, где стоит их храм, много людей. Если бы мы увидели сегодня всех, кто сегодня почитает царскую семью, то, наверное, это больше населения всего Екатеринбурга», — говорит владыка Евгений.