Энергетики вернули свердловчанам электричество после непогоды. Фото

18 июля 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

Из-за сильных дождей и гроз вечером 17 июля свердловчане остались без света Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Энергетики восстановили электричество жителям Сысертского и Белоярского городских округов (Свердловская область), которые остались без света из-за непогоды вечером 17 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урал». «Сотрудники „Россети Урал“ вернули электроснабжение жителям Сысертского и Белоярского городских округов, которые остались без света из-за непогоды», — сказано в сообщении. В пресс-службе компании пояснили, что технологические нарушения были зафиксированы в распределительной сети 10 кВ (при этом сама система не пострадала), из-за чего без света частично остались жители Сысерти, Кашино, Каменки, Большого Истока и Черданцево. Аварийно-восстановительные бригады работали ночью 18 июля. К утру работы были закончены. «Сегодня энергетики работают по точечным заявкам жителей по сети 0,4 кВ. Для клиентов „Россети Урал“ в круглосуточном режиме работают операторы Центра поддержки клиентов — +7 (800) 220-0-220 (звонок бесплатный)», — добавили в компании. Серьезные последствия, как отметили энергетики, были в Сысерти. Там из-за непогоды сносило крыши и откидывало на опоры линий электропередач. «Все последствия стихии устранены», — добавили в компании. Вечером 17 июля Свердловскую область накрыли сильные дожди и грозы, из-за чего жители нескольких городов остались без электричества. В Сысерти с многоквартирных домов сносило крыши. Также, по словам читателей URA.RU, от шторма падали деревья и заборы. Обстановка в Сысерти 17 июля Фото: предоставлено пресс-службой «Россети Урал» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Энергетики восстановили электричество жителям Сысертского и Белоярского городских округов (Свердловская область), которые остались без света из-за непогоды вечером 17 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урал». «Сотрудники „Россети Урал“ вернули электроснабжение жителям Сысертского и Белоярского городских округов, которые остались без света из-за непогоды», — сказано в сообщении. В пресс-службе компании пояснили, что технологические нарушения были зафиксированы в распределительной сети 10 кВ (при этом сама система не пострадала), из-за чего без света частично остались жители Сысерти, Кашино, Каменки, Большого Истока и Черданцево. Аварийно-восстановительные бригады работали ночью 18 июля. К утру работы были закончены. «Сегодня энергетики работают по точечным заявкам жителей по сети 0,4 кВ. Для клиентов „Россети Урал“ в круглосуточном режиме работают операторы Центра поддержки клиентов — +7 (800) 220-0-220 (звонок бесплатный)», — добавили в компании. Серьезные последствия, как отметили энергетики, были в Сысерти. Там из-за непогоды сносило крыши и откидывало на опоры линий электропередач. «Все последствия стихии устранены», — добавили в компании. Вечером 17 июля Свердловскую область накрыли сильные дожди и грозы, из-за чего жители нескольких городов остались без электричества. В Сысерти с многоквартирных домов сносило крыши. Также, по словам читателей URA.RU, от шторма падали деревья и заборы.