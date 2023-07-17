17 июля 2023

В Свердловской области из-за грозы жители остались без электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, гроза, молния, молния
Вечером 17 июля на Свердловскую область обрушились сильные дожди Фото:

Из-за грозы в Свердловской области 17 июля без электричества частично остались Красноуфимский район, Сысерть, Белоярский и Заречный. Бригады энергетиков приступили к восстановительным работам, сообщили в соцсетях.

«Последствия грозы в Свердловской области: без света частично остались Красноуфимский район, Заречный, Сысерть и Белоярский. Бригады сразу приступили к восстановлению», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Отмечается, что на 22:38 17 июля без электричества остается часть домов в Белоярском и восемь населенных пунктов вокруг Заречного.

В пресс-службе администрации Сысертского городского округа заявили, что массовые отключения электроэнергии вызваны сильным ветром и грозовым фронтом. «По предварительным данным, электричество восстановят в течение ночи», — сказано в сообщении пресс-службы округа в соцсети «ВКонтакте». Журналист URA.RU обратился за комментарием в «Россети-Урал» и направил запросы в администрации Заречного, Сысертского и Белоярского городских округов и Красноуфимска, ответы пока не поступили.

Также в Сысерти, по данным telegram-канала, повреждены крыши трех многоквартирных домов на улице Орджоникидзе, 17, 19, и улице Карла Либкнехта, 42. Читатели URA.RU сообщали, что из-за непогоды также упали деревья и заборы.

Вечером 17 июля на Екатеринбург и окрестности обрушился ливень с грозой. Затопило не только улицы уральской столицы, но и здания, в частности, первый этаж железнодорожного вокзала. URA.RU собрало все последствия стихии — в одном материале.

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Из-за грозы в Свердловской области 17 июля без электричества частично остались Красноуфимский район, Сысерть, Белоярский и Заречный. Бригады энергетиков приступили к восстановительным работам, сообщили в соцсетях. «Последствия грозы в Свердловской области: без света частично остались Красноуфимский район, Заречный, Сысерть и Белоярский. Бригады сразу приступили к восстановлению», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Отмечается, что на 22:38 17 июля без электричества остается часть домов в Белоярском и восемь населенных пунктов вокруг Заречного. В пресс-службе администрации Сысертского городского округа заявили, что массовые отключения электроэнергии вызваны сильным ветром и грозовым фронтом. «По предварительным данным, электричество восстановят в течение ночи», — сказано в сообщении пресс-службы округа в соцсети «ВКонтакте». Журналист URA.RU обратился за комментарием в «Россети-Урал» и направил запросы в администрации Заречного, Сысертского и Белоярского городских округов и Красноуфимска, ответы пока не поступили. Также в Сысерти, по данным telegram-канала, повреждены крыши трех многоквартирных домов на улице Орджоникидзе, 17, 19, и улице Карла Либкнехта, 42. Читатели URA.RU сообщали, что из-за непогоды также упали деревья и заборы. Вечером 17 июля на Екатеринбург и окрестности обрушился ливень с грозой. Затопило не только улицы уральской столицы, но и здания, в частности, первый этаж железнодорожного вокзала. URA.RU собрало все последствия стихии — в одном материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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