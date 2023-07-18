18 июля 2023

В июле челябинцы стали реже посещать развлекательные центры

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, развлечения, детская игровая комната, трк
Жители Челябинска в июле сократили походы в ТРК Фото:

В июле жители Челябинска стали реже ходить в торгово-развлекательные комплексы (ТРК) по сравнению с весной и началом лета. Как URA.RU рассказали в пресс-службе мобильного оператора Tele2, такие выводы можно сделать по количеству скачиваемого интернет-трафика.

«В начале июля трафик в торговых центрах несколько снизился. Но при этом незначительная тенденция в понижении не коснулась ТРК „Фокус“ и „Горки“. Они показали рост в 8% и 5% соответственно», — уточнили URA.RU в Tele2. В пятерку лидеров по посещаемости челябинцев вошли «Родник», «Алмаз» и «Фиеста».

По данным оператора, в июне торговые комплексы посещали на 4% чаще мая. При этом трафик почти полностью был потерян в начале июля.

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В июле жители Челябинска стали реже ходить в торгово-развлекательные комплексы (ТРК) по сравнению с весной и началом лета. Как URA.RU рассказали в пресс-службе мобильного оператора Tele2, такие выводы можно сделать по количеству скачиваемого интернет-трафика. «В начале июля трафик в торговых центрах несколько снизился. Но при этом незначительная тенденция в понижении не коснулась ТРК „Фокус“ и „Горки“. Они показали рост в 8% и 5% соответственно», — уточнили URA.RU в Tele2. В пятерку лидеров по посещаемости челябинцев вошли «Родник», «Алмаз» и «Фиеста». По данным оператора, в июне торговые комплексы посещали на 4% чаще мая. При этом трафик почти полностью был потерян в начале июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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